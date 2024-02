¡No se guardó nada! Andrés Hurtado explicó cancelación de pelea entre Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra

Andrés Hurtado respondió de manera contundente a las quejas de Jonathan Maicelo sobre no haber peleado contra la 'Pantera' Zegarra, una promesa que el conductor había hecho anteriormente. El conductor no se guardó absolutamente nada.

Las acusaciones del boxeador estelar en el Madison Square Garden iban con que fue por culpa del exhumorista el que no se diera el combate el pasado miércoles, 14 de febrero.

La reacción de Andrés Hurtado surgió después de que Maicelo hiciera una aparición en TikTok, instando a sus seguidores a reclamar al presentador por la pelea que nunca se materializó. A lo que su respuesta fue demoledora.

"Te voy a pedir un favor, tienes mi teléfono para poder hablarme, no es así de crear tu polémica sobre 'pregúntenle a él sobre la pelea' Sabes por qué no hago la pelea, Jonathan, porque primero tienes que rendir cuentas a la justicia. Lo que pasa que estás involucrado en un tema de golpear a tu mujer", dijo.

Andrés Hurtado recordó la seria acusación que enfrentó Jonathan Maicelo por parte de su ex pareja Samantha Batallanos, quien lo acusó de agresión física y psicológica. El presentador señaló que Maicelo aún no ha dado respuesta a estas acusaciones ante la justicia.

El exhumorista también quiso asegurarse que la próxima vez que el boxeador tenga alguna queja con él, primero se lo diga en su cara o al privado, antes de exponer sus diferencias con sus seguidores, considerando como un golpe bajo lo que trató de hacer el hombre de 40 años.

También aclaró que el no es nadie para juzgarlo, pues de eso se encargarán las autoridades, pero es una obviedad el que por qué no se realizará el evento.

"La próxima venme a buscar a mí. Hay que ser inteligente que no se hace la pelea porque estás cuestionado por agresión a la mujer. No he dicho que es cierto o no, eso lo deciden los jueces", añadió.