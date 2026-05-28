Reconocida voleibolista peruana se compromete y publica la noticia en redes sociales

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Por medio de sus redes sociales, la destacada voleibolista decidió dar un paso importante en su vida personal y anunció su pedida de mano con una publicación cargada de emoción al lado de su prometido de nacionalidad turca con quien lleva una relación de años.

Publicación acompañada de un mensaje lleno de sentimiento

La seleccionada Angela Leyva sorprendió en redes sociales al publicar una imagen que revelaría su reciente pedida de mano en la que ella aparece junto a su novio Oğuzhan Önder de nacionalidad turca. Dentro de la serie de imágenes, se ve a la pareja en lo que sería una playa en donde se habría concretado la emocionante pedida de mano.

Asimismo, en la publicación la seleccionada mostró su emoción escribiendo unas líneas en las que anunciaba a toda su comunidad en la plataforma digital la reciente noticia de su compromiso.

"Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud. Nunca imaginé vivir un momento tan hermoso como este🫣y solo puedo darle gracias a Dios por permitirme experimentar un amor tan bonito y sincero", escribió la deportista en su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, Leyva también aseguró que esta etapa representa uno de los episodios más importantes de su vida. Momento en el que agradeció haber encontrado a una persona con quien desea construir su futuro y cumplir nuevos sueños.

El vínculo sentimental que Angela Leyva mantiene hace 2 años con su novio se habría dado por su presencia en el país de Medio Oriente luego de ser una de las integrantes en la primera división de Turquía, lugar en el que nació el futuro esposo de la deportista.

Reacciones positivas de los seguidores y amistades de la deportista

Asimismo, en cuestión de horas, el post publicado por la deportista alcanzó una gran cantidad de comentarios de felicitación para la pareja que anunció su compromiso en redes sociales mediante un carrusel de fotos del momento especial.

Incluso, sus excompañeras también reaccionaron a las imágenes. Entre ellas destacaron Raffaella Camet y Mirtha Uribe, quienes enviaron mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva etapa que vivirá la deportista peruana junto a su futuro esposo.

Finalmente, el anuncio de compromiso de esta reconocida voleibolista ha generado gran cantidad de comentarios en redes sociales que le desean lo mejor en este nuevo momento de su vida, mientras sigue consolidando su carrera profesional en el extranjero junto a su futuro esposo.