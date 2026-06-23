Shirley Arica revela qué le gusta de Pablo Heredia y descarta beso con su ex: "Un baile no se le niega a nadie"

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica decidió poner fin a las especulaciones generadas por el reciente ampay que la vinculó nuevamente con su expareja Ivo Ezeta. Durante su participación en el programa de Magaly Medina, la influencer aclaró que las imágenes difundidas fueron malinterpretadas y aseguró que entre ambos no existió ningún beso. Además, aprovechó la entrevista para hablar sobre Pablo Heredia y admitir qué es lo que le atrae del actor argentino.

¿Qué dijo Shirley sobre el 'beso' con su ex?

La modelo explicó que aquella noche se encontraba compartiendo un momento social junto a amigos y que la presencia de Ivo Ezeta en el lugar no tuvo nada de extraordinario. Según indicó, el establecimiento donde se produjo el encuentro forma parte del entorno laboral de su expareja, por lo que coincidieron de manera natural.

"Se lo juro, no hubo ningún beso, estamos bailando sí. Un bailecito no se le niega a nadie... no veo un beso, no veo ni pico, ni chape, ni nada", indicó.

Asimismo, fue enfática al descartar cualquier tipo de acercamiento romántico. Aunque reconoció que bailó con él durante la reunión, insistió en que no hubo muestras de afecto que confirmaran una reconciliación. Incluso señaló que no piensa restringir sus actividades sociales por la presencia de una persona con la que mantuvo una relación en el pasado.

¿Qué dijo sobre Pablo Heredia?

Por otro lado, Shirley Arica reveló que ya conversó con Pablo Heredia después de que se difundieran las imágenes. La exchica reality explicó que le brindó detalles de lo ocurrido para evitar malos entendidos y dejar claro que la situación no pasó de una simple interacción social.

"Sí me habla, ya hemos hablado, igual yo le he explicado que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo... soy coqueta por naturaleza", expresó.

En medio de la conversación, también se refirió al actor argentino y confesó que le agradan varios aspectos de su personalidad. La influencer destacó especialmente sus ojos, su forma de ser y recordó que tuvieron la oportunidad de conocerse mejor durante su participación en el reality "La Granja VIP".

"Sus ojos, su personalidad, es una persona uff... en el reality lo he conocido", sentenció.

De esta manera, Shirley Arica dejó en claro que actualmente se encuentra soltera y disfrutando de una etapa de independencia. Por ello, sostuvo que es libre de conversar, salir y compartir momentos con quien desee, sin que ello implique necesariamente el inicio de una relación sentimental con Pablo Heredia o Ivo Ezeta.