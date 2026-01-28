Hombre agrede a congresista durante un acto público: Fue detenido por las autoridades

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Conmoción en el ámbito político. Un hombre fue detenido por las autoridades tras atacar a una congresista y tratar de rociarle una misteriosa sustancia durante un acto público en Mineápolis.

Atacan a congresista con misteriosa sustancia

De acuerdo a los primeros reportes, la congresista demócrata y representante de Minnesota, Ilhan Omar, acudió a un mitin en Mineápolis, en Estados Unidos, el último martes, 27 de enero. Cuando se encontraba dando su discurso en el ayuntamiento, la política fue atacada por un hombre.

El sujeto se acercó hacia ella y le roció con una jeringa un líquido amarillo todavía no identificado, generando gran tensión en el ambiente y la preocupación por el estado de salud de la congresista que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump por cuestionar los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o su destitución.

"No se puede reformar el ICE, no se puede rehabilitar, debemos abolirlo de una vez por todas - decía Omar durante su discurso - y la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem debe dimitir o afrontar un proceso político [impeachment]", señalaba Omar segundos previos al ataque.

Hombre fue detenido y arrestado en Mineápolis

Tras tirarle el misterioso líquido, el sospechoso se acercó a la congresista demócrata musulmana y de origen somalí, señalándola con la mano antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él.

Ilhan Omar resultó ilesa del ataque, mientras que el hombre fue retenido inmediatamente al suelo y llevado ante las autoridades para responder por su accionar. El Departamento de Policía de Mineápolis reportó a CBS News que el sujeto fue arrestado y fichado en la cárcel del condado de Hennepin por agresión en tercer grado.

Respuesta de Ilhan Omar tras ataque

A pesar del reciente ataque, la congresista realizó señas de seguir con su discurso y así lo hizo. Pues bien, mientras que diversos actores políticos y miembros de la comunidad rechazaron el uso de la violencia como protesta, Omar agradeció el apoyo público y señaló que continuaría trabajando por los intereses de sus representados.

Seguidamente, instó al público a calmarse y asegurar que ninguna intimidación hará que se doblegue o impida seguir con su compromiso.

"Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", dijo Omar entre aplausos. "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen", puntualizó.

I'm ok. I'm a survivor so this small agitator isn't going to intimidate me from doing my work.



I don't let bullies win.



Grateful to my incredible constituents who rallied behind me. Minnesota strong. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 28, 2026

Es así como las autoridades en Mineápolis investigan el reciente ataque contra la congresista demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, cuando hablaba en un acto en un ayuntamiento el último martes, 27 de enero.