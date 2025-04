Pamela Franco demandaría a bailarina que la acuso de racista: "Va a tener que demostrar con pruebas"

28/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En los últimos meses, Pamela Franco tuvo un despunte en su carrera musical como nunca antes gracias al éxito de sus temas más representativos como 'Dile la verdad' y 'Nos queremos y qué'. Además de ello, el inicio de su relación amorosa con Christian Cueva también la llevó a tener una exposición mediática sin precedentes la cual supo aprovechar de la mejor manera.

Eso sí, los líos y malentendidos tampoco han sido ajenos en este tiempo reciente tal como lo acontecido con la exbailarina, Xiomara Tello. La exintegrante de Alma Bella acusó a la cumbiambera de racista durante su participación en el programa 'La noche habla'.

Tomará acciones legales

Según la artista, Pamela Franco la insultó y humillo con comentarios discriminatorios sintiéndose muy consternada con dicha situación. Sin embargo, la intérprete de 'Hasta el fin del mundo' no se quedó callada con estas acusaciones y utilizó sus redes sociales para responder a estos serios cuestionamientos.

Para ello, Pamela Franco subió una serie de pantallazos de las conversaciones que sostuvo con Xiomara Tello donde se observa el trato cordial que existía entre ambas. Por ello, la cantante señala que todo esto se trata de una estrategia para captar mayor atención de los medios de prensa.

"Una persona a la que 'supuestamente' yo traté mal, no me va a escribir de esta manera. Yo siempre mantuve un trato cordial y respetuoso. No entiendo cómo muchas personas con tanta ligereza pueden mencionar mi nombre para tener vitrina", indicó en sus redes sociales.

Pamela Franco se defiende de acusaciones de bailarinas.

En esa misma línea, la cumbiambera no descarta acudir a los tribunales para quedar libre de cualquier acusación y evitar que manchen su nombre.

"Ahora me van a tener que demostrar con pruebas cada una de sus palabras. He sido tolerante por mucho tiempo, pero ya no más. Tomaré las acciones correspondientes", añadió Pamela.

Christian Cueva la apoya

Como ya es costumbre en él, Christian Cueva también utilizó sus redes para dejarle un mensaje de apoyo a su actual pareja indicándole el amor que le tiene y que siempre estará cuando lo necesite.

"Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando cada una de tus tormentas... me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo", escribió días atrás.

De esta manera, la cantante Pamela Franco demandaría a la bailarina Xiomara Tello que recientemente la acusó de racista en un programa de espectáculos.