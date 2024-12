Pamela Franco denuncia ser víctima de extorsión del 'Monstruo': "¡Le exigen el pago de S/50 mil!"

03/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cumbia peruana atraviesa un complicado momento tras convertirse en víctimas de la delincuencia e inseguridad ciudadana. Pamela Franco Viera se solidarizó con las orquestas Armonía 10 y la 'Única Tropical' por el atentado que sufrieron por extorsionadores y aprovechó en denunciar que también es víctima de una banda que estaría liderada por el 'Monstruo del Cono Norte'.

Pamela Franco denuncia amenazas extorsivas

A través de sus redes sociales, la cumbiambera generó la alarma entre sus seguidores al revelar que el 16 de noviembre fue víctima de extorsión y amenaza en la ciudad de Arequipa e incluso antes de un evento en Lima Norte, también recibió mensajes intimidantes que la llevaron a cancelar su presentación por seguridad de sus músicos y público.

En ese marco hizo un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos y evitar tragedias que lamentar.

"No podemos permitir que la delincuencia y la extorsión sigan sembrando miedo e inseguridad en nuestras comunidades. Es hora de que se tomen medidas concretas para frenar esta ola de violencia. (...) ¡El Perú merece vivir en paz y seguridad" ¡Exigimos acción y resultados de nuestras autoridades!", se lee en el comunicado compartido en la cuenta de Instagram de Pamela Franco.

¿Quién extorsiona a la orquesta de Pamela Franco?

En la última emisión del programa 'Magaly TV: La Firme' se reveló que el delincuente que se hace llamar el 'Monstruo del Cono Norte' le envió un mensaje al mánager de Pamela Franco amenazando con arrojar una granada a su bus con ella dentro si no cumplía con el pago de S/50 mil por cupos.

"Te escribe el monstruo del Cono Norte. Sabemos bien de tus presentaciones... Colabórame con 50.000 soles para que puedas tener la seguridad absoluta de tus integrantes y del bus. Si no me das una respuesta positiva, ni donde te presentes, te volaré el bus, y en tu unidad aventarán una granada, estando tú dentro en cualquier lado del territorio peruano", se lee en el mensaje.

Por estas amenazas, es que la orquesta optó por reprogramar su presentación programada en un conocido local de Lima Norte. Horas más tarde, Pamela Franca apareció en una función en San Juan de Lurigancho.

Magaly cuestiona labor del Estado

Magaly se pronunció por los índices de criminalidad en el país y calificó como "inútiles" a las autoridades por no tomar cartas ante el avance de la delincuencia y no establecer política de seguridad concreta, puesto que no solo en la industria musical se vendría dando este tipo de caso de extorsiones sino en distintos rubros.

"No hay nada que lo pare. Hasta el momento las autoridades han demostrado ser totalmente inútiles. (...) Todos los sectores se sienten amenazados (...) esto es el colmo porque acaba con nuestra economía", expresó Magaly Medina.

De esta manera, se dio a conocer que Pamela Franco también sería víctima de extorsionadores que le exigen la suma de S/50 mil para no atentar contra su vida ni la de sus músicos. La cantante lanzó un impactante comunicado en redes sociales.