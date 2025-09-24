Pamela López deja en shock al decir que aprueba relación de Christian Cueva con Pamela Franco

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a encender la farándula con una revelación inesperada. Durante su visita a América Hoy, la aún esposa de Christian Cueva sorprendió a todos al confesar que aprueba la relación del futbolista con Pamela Franco.

López aprueba romance de Cueva y Franco

Todo ocurrió en el famoso segmento "Mitos y verdades". Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se sentó en el set de América Hoy y fue consultada sobre un polémico tema: "¿Nunca aprobarás la relación de Christian Cueva y Pamela Franco?".

La respuesta de Pamela López dejó a las conductoras heladas. Ella levantó el cartel que decía "Mito". Janet Barboza le repreguntó si realmente aceptaba y aprobaba ese romance, a lo que la influencer volvió a responder firme y sin dudar un segundo.

"Es que yo pienso, como ya lo he dicho, yo creo que ambos se merecen. Yo tengo mi propia opinión. Yo sé que ambos merecen estar juntos. Y el tiempo me da la razón. Es lo único que puedo decir", explicó.

López advierte posible infidelidad a Franco

La entrevista subió de tono cuando surgió el tema de la fidelidad. Pamela López lanzó una frase que provocó revuelo entre el público y los panelistas.

"He escuchado a varias personas que dicen: 'el que se lo queda, pierde'. Yo concuerdo con eso. En mi experiencia, puedo decir eso", aseguró, dejando entrever que Pamela Franco no estaría exenta de pasar por lo mismo que ella vivió.

Incluso, se habló de una posible mudanza de la pareja, y allí Pamela López soltó otro detalle: las deudas de Christian Cueva. "Bueno, yo tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Desde antes tiene problemas", confesó.

"Una de esas deudas es con mi madre. Aquí yo le he suplicado de mil maneras que, por favor, a ella, a su entorno... porque hoy mi madre está viva y está enferma y necesita para sus medicinas", añadió.

López confiesa resentimiento contra Franco

Cuando Leysi Suárez le consultó si mantenía algo personal contra Pamela Franco, la respuesta fue sincera. Pamela López admitió que sí, pues durante mucho tiempo cargó con un resentimiento profundo al sentirse traicionada.

"Sí, bueno, honestamente sí, sí tuve algo personal con ella. Obviamente ella se metió junto al padre de mis hijos, no toda la responsabilidad es ella. Ella junto al padre de mis hijos, los dos, se burlaron de mí, de mis hijos, nos mintieron a diestra y siniestra. En el momento más crítico de mi vida, esas cosas es difícil superarlas", relató.

Pamela López recordó además que Pamela Franco, en su momento, negó conocer a Christian Cueva. "Me lo negó, no solamente eso. Se metió a mi casa, a mi cama, en Brasil, en Rusia, como ya lo he explicado (...) Son cosas que para mí están muy marcadas", agregó.

La sorpresiva declaración de Pamela López en América Hoy dejó en claro que no tiene problemas en aceptar la relación de Christian Cueva con Pamela Franco.