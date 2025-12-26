Brote de tos ferina en Loreto: Advierten BAJAS tasas de vacunación en la región

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Loreto, un total de 53 niños han sido víctimas mortales de la tos ferina en lo que va del 2025. Ante la alarmante cifra, el exviceministro de Salud Pública, Percy Minaya, reveló que la región cuenta con bajas tasas de vacunación contra este mal.

Región de Loreto es altamente vulnerable a la tos ferina

En diálogo con Exitosa, el epidemiólogo señaló que, en algunos distritos de la mencionada región selvática, 6 de cada 10 niños no cuentan con la protección completa contra la tos ferina, pese a los constantes reclamos de la población desde junio de este año.

"Uno no esperaría que tuviéramos esa cantidad de niños sobretodo porque se viene reclamando que se declare en emergencia el territorio y faciliten las intervenciones ya desde el mes de junio", mencionó.

Según Minaya, el primer requerimiento de una declaratoria de emergencia fue hecho por la Dirección de Regional de Salud de Loreto. Señaló que, para esa época, en el Datem del Marañón habían 12 niños fallecidos y que, pese a ello, el Minsa aun no respondió.

Tos ferina en Loreto.

Respecto a las causas del elevado número de muertes por tos ferina en Loreto, el exviceministro destacó la baja cobertura de vacunación. Según Minaya, la región registra un promedio de 85% de coberturas de tercera dosis, pero en los distritos, la tasa solo llega al 40%.

"6 de cada 10 niños no tienen la protección completa adecuada, y eso facilita la transmisión. Como no hemos tenido varios años de coberturas apropiadas y han habido algunos casos circulando, esto se incendió a finales de diciembre del 2024. Creció drásticamente", explicó.

Territorio indígena como otra de las dificultades

Como otra de las dificultades de la baja protección contra la tos ferina en Loreto, el médico señaló la ubicación del territorio indígena, donde cuentan con "establecimientos de salud mal equipados, con pocos recursos humanos y con poca capacidad para movilizarse".

"Hay comunidades que están ya varios días en un puesto de salud y, en promedio, son 15 horas de desplazamiento en lanchas", detalló Minaya.

Asimismo, aseguró que, en el caso de este tipo de tos, el tratamiento con antibiótico puede controlar y eliminar la bacteria, pero las toxinas permanecen en el organismo de quien padecidó la enfermedad. Por ello, en el caso de bebés, se requiere de observación hospitalaria.

"Cuando tienes niños menores de seis meses, requieres una observación en una instancia hospitalaria para poder saber que este niño no se va a complicar y morir. Ese es el problema: no hay hospitales cercanos en la zona. Lo que necesitas es propiciar una intervención mucho más intensa", agregó.

Minaya indicó que esta problemática, que afecta mayormente a las poblaciones indígenas lejanas, vulnerables y carentes del apoyo del Estado, sigue sin discutirse por parte de las autoridades correspondientes.