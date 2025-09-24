Pamela López y las escalofriantes imágenes del accidente que vivió junto a los hijos que tiene con Christian Cueva

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando un accidente en plena carretera Panamericana Sur interrumpió su regreso de viaje junto a los hijos que tiene con Christian Cueva. La conductora no dudó en grabar lo sucedido y compartir las escalofriantes imágenes que muestran cómo quedó su camioneta.

Pamela López sufre accidente con sus hijos

El pasado lunes 22 de septiembre, Pamela López regresaba de un viaje con los hijos que tiene con Christian Cueva cuando sufrió un accidente que dejó a todos con el corazón en la garganta.

La llanta de su camioneta se reventó mientras conducía, provocando que el vehículo quedara casi destrozado. Pamela López grabó el momento con su celular, mostrando a sus hijos bajando tranquilos del auto y asegurando que estaban bien.

Las imágenes mostraron el auto de Pamela López varado a un costado de la carretera, con el neumático trasero derecho reventado, en medio de la nada y expuesto al paso de otros vehículos que transitaban a alta velocidad.

"Miren dónde estamos. Nos acabamos de malograr en la carretera. Estoy con mis hijos aquí. Ay, Dios mío, mira, mira lo que nos ha pasado ahorita. No, no, no llego al canal. No sé por qué. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Estamos con los bebés en plena carretera", se le escucha decir con preocupación mientras registraba el accidente.

Horas antes, Pamela López había contado en sus redes sociales que estaba en Ica promocionando un parque acuático junto a su actual pareja, el cantante Paul Michel.

Reacción de Christian Cueva

Hablando de Paul Michel, durante el accidente Pamela López no estuvo sola: la acompañaban el cantante y una mujer desconocida, quien se mostró aliviada de que los niños no hubieran sufrido ningún daño.

Por su parte, la prensa ha reportado que Christian Cueva se encuentra en Perú, cumpliendo un tratamiento por una lesión, y hasta el momento no se ha comunicado públicamente con Pamela López ni ha visitado a sus hijos tras el accidente.

Horas antes de lo sucedido, el jugador ya había realizado algunas actividades en el país, pero no hay registro de interacción posterior con su ex o los menores, según las cámaras de la prensa.

Así, Pamela López dejó evidencia de lo ocurrido y demostró que sus hijos, fruto de su relación con Christian Cueva, estaban bien tras el accidente en la carretera Panamericana Sur. La influencer grabó el estado de la camioneta y mostró a los menores ilesos, dejando claro que la prioridad fue siempre protegerlos.