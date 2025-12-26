Alianza Lima participará en torneo amistoso internacional con grandes de Sudamérica antes de la Libertadores

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tal como en el 2025, Alianza Lima arrancará la próxima temporada siendo parte de la Fase 1 de la Copa Libertadores de América por lo que tendrá que recorrer tres etapas para llegar a la fase de grupos. Para ello, los íntimos buscan prepararse de la mejor manera por lo que participarán en un torneo internacional junto a grandes equipos de Sudamérica.

Alianza Lima participará en torneo amistoso internacional

En las últimas horas se ha conocido que los blanquiazules viajarán hasta Uruguay como parte de su pretemporada para ser parte del certamen Serie Río de la Plata 2026. Ahí, los victorianos tendrán como posibles rivales a elencos como River Plate, Independiente, Nacional, Peñarol, Vélez, Olimpia, Colo Colo, entre otros.

Este torneo se jugará desde el 10 al 23 de enero y se espera que Alianza Lima dispute al menos 2 partidos de talla internacional ante contrincantes de gran fuste. Luego de ello, los íntimos deberán pegar la vuelta a Lima para ser parte de la esperada Noche Blanquiazul ante al Inter de Miami de Lionel Messi programada, por ahora, para el sábado 24 de enero por la noche.

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Como se recuerda, los dirigidos por Pablo Guede arrancarán su periplo por la Copa Libertadores el próximo 4 de febrero enfrentando al 2 de Mayo de Paraguay en la idea de la Fase 1. Solo una semana después, el 11 del mismo mes, los recibirá en Matute junto a toda su gente.

Altas y bajas de Alianza Lima

Luego de la salida de Néstor Gorosito tras la dura derrota ante Sporting Cristal por los play-off de la Liga 1, la directiva, comandada por Franco Navarro, comenzó a trabajar en la confección del plante de cara a la temporada 2026.

El próximo año los de La Victoria buscarán superar o repetir lo hecho a nivel internacional y arrebatarle la corona del torneo local al rival de toda la vida. Entre las despedidas más sonadas se encuentra la Hernán Barcos quien para muchos era considerado como un ídolo.

De momento, el fichaje que más ruido generó en la hinchada fue el de Luis Ramos quien llega tras ser goleador del América de Cali de Colombia en el 2025. El atacante de la Selección Peruana promete llevar sus goles a Matute tal como lo hizo en tierras cafeteras.

En resumen, Alianza Lima participará en la Serie de Río de la Plata junto a grandes clubes de Sudamérica antes del inicio de la Copa Libertadores.