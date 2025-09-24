Pamela López revela que Christian Cueva fue un "error" en su vida: "Le di como muchas oportunidades"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprendió a todos en televisión nacional al abrir su corazón y hablar de su relación con Christian Cueva. La aún esposa del futbolista aseguró que, aunque le dio lo más importante de su vida —sus tres hijos—, considera que haber estado con él fue un error por las oportunidades que le brindó y no supo aprovechar.

Pamela López llama "error" a Christian Cueva

Todo comenzó esta mañana del miércoles 24 de septiembre, cuando Pamela López llegó al set de América Hoy para hablar sobre su relación con su aún esposo Christian Cueva.

La conversación, que en principio parecía rutinaria, tomó un giro inesperado cuando las conductoras le preguntaron si realmente consideraba a Christian Cueva un error en su vida.

Sin dudar, Pamela López respondió: "Él fue un error en mi vida. Lo más maravilloso que saqué con él fueron mis tres hijos, pero es un error en mi vida porque fueron muchas las oportunidades que le di como esposa y lastimosamente no lo supe aprovechar y el final fue de terror. Entonces, por eso de repente digo que fue un error en mi vida".

La declaración sorprendió a todos en el estudio, y fue Ethel Pozo quien tomó la palabra para confrontar a Pamela López: "Es el padre de tus hijos. Si él no hubiera existido, no hubieran venido los niños al mundo, es algo que hay que agradecer siempre a la vida".

"Uno puede tener muchas parejas, pero no siempre concibes y eres mamá. Por ese hecho, para mí, tanto el hombre como la mujer tienen que agradecer la vida y el por qué lo conociste fue para traer esas criaturas", añadió la conductora.

Pamela López descarta reconciliación con Cueva

Después de la interrupción de Ethel Pozo, Pamela López dejó en claro que no hay reconciliación posible con Christian Cueva, ni siquiera por sus hijos.

"No, esa pregunta me ofende. Es un no rotundo, yo nunca volvería con él, ni por mis hijos. Yo en el pasado perdonaba porque creía que iba a cambiar, eso se hace costumbre y vives en una bola de nieve que te hace infeliz", expresó.

Así, Pamela López dejó una de las declaraciones más fuertes de su historia personal al asegurar que Christian Cueva fue un error en su vida. Entre confesiones y recuerdos, la aún esposa del futbolista dejó en claro que lo único valioso de esa relación son los tres hijos que tienen juntos.