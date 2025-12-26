Capturan a sujeto acusado de sustraer el arma de un suboficial abatido durante un enfrentamiento en La Victoria

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el marco de los operativos desplegados en Lima y Callao durante la festividad de la Navidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención del principal sospechoso de sustraer el arma de reglamento del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, quien fuera abatido en un enfrentamiento contra la delincuencia el pasado 3 de agosto.

Como se recuerda, el valeroso agente policial perdió la vida en el cruce del Jr. Italia con la Av. San Pablo, La Victoria, tras recibir un impacto de bala en la cabeza por parte de un delincuente de nacionalidad venezolana. No conforme con lo ocurrido, un sujeto se acercó previo a su deceso para apropiarse ilícitamente de su herramienta, abandonándolo malherido en la vía pública.

Sujeto capturado para rendir cuentas

A través de sus plataformas oficiales, la PNP informó sobre la captura del sujeto identificado como Anthony Francisco Rosales Orozco, de 22 años, quien presentaba una requisitoria por el delito de sustracción o arrebato de armas de fuego.

La intervención policial se ejecutó minutos antes de la medianoche del 25 de diciembre, en la intersección de los jirones Isabel La Católica y Pisagua (La Victoria). Tras ingresar al predio donde vivía, fue el comandante general de la PNP, Gral. Óscar Arriola, quien identificó el arma debajo de un colchón, para luego confirmarse vinculación en el hecho delictivo.

Ya una vez capturado por los agentes del orden, el sindicado procedió a negar toda responsabilidad en el caso, versión que resulta prácticamente incomprobable por los elementos probatorios que recaen en su contra. En ese sentido, permanecerá detenido en la comisaría de Apolo, mientras la PNP realiza las diligencias correspondientes, junto al Ministerio Público.

La justicia alcanza a quien se aprovechó del sacrificio policial



En vísperas de la Navidad, la Policía Nacional logró la detención del sujeto que habría sustraído el arma de reglamento del suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, cuando se encontraba herido tras un... pic.twitter.com/8BOZuIHgES — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 25, 2025

Estado de emergencia va por su tercer mes consecutivo

Como parte de su lucha contra la inseguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo decretó por tercer mes consecutivo el estado de emergencia en Lima y Callao, desde el 21 de diciembre hasta el 21 de enero del 2026.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, la PNP mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

En cumplimiento de esta figura, la Policía Nacional por fin capturó el principal sospechoso de haberle arrebatado su arma al suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, a cuatro meses de su fatal deceso.