Pamela López destruye a Christian Cueva por no cumplir con sus hijos: No les da absolutamente nada

26/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cueva es acusado por su expareja Pamela López por no hacerse cargo de la decoración y bocaditos de la fiesta de primera comunión de su hija que tuvo lugar el 23 de noviembre. Completamente indignada, Pamela indicó que 'Aladino' se negó a cumplir con lo pactado como forma de castigarla; sin embargo, solo le hace daño a su propia hija.

La respuesta de Christian Cueva

La madre y aún esposa de Cueva, indicó que el ex 10 de la selección le dijo que solo se haría cargo de lo que consumirían y usaran sus hijos. Así dio a entender que no tendría más participación en el evento de primera comunión de su hija. Pamela López le cuestionó dicha acción e hizo énfasis que el grado de ridiculez del futbolista era extremo.

"Consideran que me están castigando a mí, peor están atentando contra mis hijos quienes son los más inocentes. Contestó que solo pagará o que sus hijos consuman o usen. El grado de ridiculez es extremo, cuando él respondió eso. Él no les da a sus hijos absolutamente nada, está muy mal asesorado por un impresentable que tiene como abogado", indicaba Pamela López en un whatsapp enviado al programa "América Hoy".

Cueva es acusado por no brindarle la debida atención a sus hijos.

Asimismo, Pamela aseguró que la fiesta por la primera comunión de la menor corrió enteramente por su cuenta. Así también, lanzó reclamo al abogado de Cueva, a quien acusa de ser un impresentable que no asesora de buena manera al ex jugador de Cienciano. Agrega además que no vela por los menores.

¿Cuál es el presente de Cueva?

El día de la celebración, 23 de noviembre, Cueva no estuvo presente; además de que estuvo igualmente ausente en el cumpleaños de la menor. En aquella ocasión su ausencia se debió a que Aladino se encontraba en plena celebración de su cumpleaños número 33 acompañado de su actual pareja, la cantante Pamela Franco.

Pamela López celebra primera comunión de su hija, mientras Cueva celebró su 'cumple' con Pamela Franco.

El futbolista de ahora 33 años se encuentra en condición de agente libre luego de que su último club, Cienciano de Cusco, decidiera no renovarle el contrato para la temporada el próximo año. Ahora parece haber iniciado una nueva aventura como cantante, así presentó su propia versión de 'el Cervecero'.

Parece que Christian Cueva y las polémicas van de la mano, en esta ocasión al no querer hacerse cargo de la decoración y bocaditos de la fiesta de su hija. Lo que generó la indignación de Pamela López.