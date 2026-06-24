Pamela López NIEGA haberse victimizado en 'La Granja VIP' y analiza sacar un libro: "No tengo por qué fingir"

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a sorprender y esta vez al no dudar en negar tajantemente que se haya victimizado en el reality 'La Granja VIP'. Incluso, se animó a destacar que no descartaría la idea de sacar un libro contando su experiencia.

Pamela López responde tras su paso en 'La Granja VIP'

Pamela López protagonizó diversas escenas dentro del reality 'La Granja VIP' que causaron polémica entre los televidentes. Pues bien, pese a que la trujillana en un inicio se mostraba paciente con el comportamiento de sus compañeros en el programa, con el pasar de los días, la tensión en la convivencia se intensificó hasta el punto de protagonizar peleas y discusiones con Paul Michael.

Esas imágenes que se viralizaron rápidamente, colocaron a la expareja de Christian Cueva nuevamente en aprietos, puesto que algunos no tardaron en acusarla de victimizarse dentro del reality. Ante los cuestionamientos en su contra y el fin del programa donde quedó en segundo lugar, Pamela López reapareció en una entrevista con Carlos Cacho para defenderse.

En primer lugar, la influencer quien hace unos días daba a conocer el fin de su relación con Paul Michael, precisó que en ningún momento se victimizó en 'La Granja VIP' y solo se mostraba como realmente era ante las cámaras de televisión, como una mujer que siempre tiene las ganas de salir adelante y cuenta solo la realidad que vivió en los últimos años.

"Yo no siento que sea victimización, ojo, lo que siempre he hecho es salir al frente a contar mi realidad, lo que me pasó. Cuando he estado triste, no tengo por qué fingir, he llorado y me he puesto triste. Cuando he estado alegre también, enojada ni qué decir", contó la trujillana.

¿Pamela López lanzará libro sobre lo vivido el reality?

Seguidamente, Pamela López destacó que pese a su fortaleza, algunos factores terminaron por afectarla hasta intensificar una grado de ansiedad, que según contó en la entrevista, nunca había vivido, y que se evidenció dentro del reality de convivencia, donde estaba encerrada sin contacto con el exterior.

Tras sus declaraciones, Carlos Cacho se animó a señalarle que podría lanzar un libro contando su experiencia sobre el encierro de 'La Granja VIP', y Pamela López no descartó esa posibilidad, para que todos sepan lo que realmente vivió en el programa.

"Solo las personas que han vivido ese encierro, van a entender el grado de ansiedad que nunca en mi vida lo había pasado (puedes hacer un libro) me puede funcionar", dijo López Solórzano en 'El Show.pe'.

Se fue de Lima tras el final de 'La Granja VIP'

Finalmente, durante su entrevista, Pamela López contó que viajó fuera de Lima para darse "una pausa después del reality", que calificó como un momento "difícil de procesar" y que la cansó "mentalmente y físicamente", ya que se mantuvo por muchos días alejada de sus hijos, sin saber cómo estaban ellos y su situación legal con Christian Cueva.

Pamela López vuelve a sorprender en la farándula peruana y esta vez al dejar en claro que nunca se victimizó dentro de 'La Granja VIP' y que solo se mostraba como realmente era ante la tensión vivida dentro del reality.