Keiko Fujimori aguarda el resultado final de la segunda vuelta y su entorno afirma: "Está tranquila"

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A un día de la jornada electoral en la que se disputa la presidencia de la República los dos candidatos al sillón presidencial, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori se encuentra en el local del partido esperando los resultados de la segunda vuelta, mientras se reune con distintas figuras allegadas a su entorno personal y laboral.

Declaraciones del entorno de la candidata

En un diálogo con Exitosa, el empresario y periodista español, Román Cendoya comentó algunos detalles luego de haber compartido la tarde con la candidata de Fuerza Popular en el que mencionó que Keiko Fujimori se encuentra a la espera del conteo oficial realizado por las organizaciones correspondientes.

"Está tranquila esperando a que se termine el conteo, en una segunda vuelta los resultados son apretados y lo que hay que hacer es esperar con tranquilidad y punto", expresó el allegado de Keiko Fujimori.

En ese sentido, el amigo de Keiko Fujimori señaló que la candidata presidencial se encuentra tranquila y a la espera del conteo final de votos. "En una segunda vuelta, los resultados son siempre apretados", manifestó Román Cendoya.

Con estas declaraciones, se confirma el estado emocional de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se encuentra esperando mayor información sobre el resultado electoral, teniendo en cuenta el tiempo que tarda todo el proceso de recolección y validación de votos en todo el territorio nacional e internacional.

"Al final el resultado es la suma de todos los votos, de todos los peruanos vivan donde vivan, contamos con que al final el pueblo peruano haya escogido a Keiko", manifestó el amigo de la candidata.

Asimismo, en el lugar también se vio la presencia de Luis Dyer jefe de personeros a nivel nacional que se encargó de supervisar el proceso de votación a lo largo de todo el país con la ayuda de los demás usuarios que reforzaban este procedimiento.

Según la última actualización de la ONPE, los resultados posicionan al candidato de Juntos por el Perú registra (50.045%) frente a (49.955%) por la lideresa de Fuerza Popular, una mínima que mantiene expectante al país mientras continúan procesándose las actas pendientes y aquellas enviadas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión.

Siguiendo esa línea, Keiko Fujimori aguarda el resultado final de la segunda vuelta y su entorno afirma que tiene una actitud serena y calmada frente a los acontecimientos políticos que vienen ocurriendo con el pasar de las horas.