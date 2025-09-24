RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
En referencia a demandas

Pamela López ARREMETE y culpa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva: "Mal asesorado"

Pamela López se presentó un magazine matutino en el que aseguró que Pamela Franco manipula a Christian Cueva respecto a las demandas que ha recibido por parte del futbolista.

Pamela López culpa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva
Pamela López culpa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva (Foto: Composición Exitosa)

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Pamela López estuvo recientemente de invitada en el programa matutino 'América Hoy' en el que sin reparos arremetió contra Pamela Franco y la culpó de manipular al futbolista Christian Cueva.

Pamela López arremete contra Pamela Franco

La conductora del espacio televisivo, Janet Barboza, le preguntó a la actual pareja del cantante Paul Michael, sobre las constantes demandas que ha recibido por parte del padre de sus hijos, Christian Cueva. "¿Tú crees que está instigado por Pamela Franco?", preguntó la popular 'Rulitos'.

"La pregunta es si tú crees, yo sí creo. No solamente por ella, creo que también por la señora que se pone la camiseta, la representante legal. Yo creo que sí está un poquito mal asesorado", respondió contundentemente ante las cámaras.

Denunciada por violencia psicológica

En otro momento del diálogo, se refirió acerca de la reciente denuncia que recibió por violencia psicológica a la ciudad de Trujillo, por parte de Christian Cueva.

"Todavía lo voy a corroborar porque ha sido justamente hace minutos. Me ha escrito un número, un oficial de Trujillo y me acaba de decir efectivamente que tengo una denuncia por maltrato psicológico, quiero esperar la denuncia", manifestó.

¡Ojo Pamela López! Expareja de Paul Michael lo DESTRUYE con fuerte crítica: "Siempre ha sido mantenido en la vida"
Lee también

¡Ojo Pamela López! Expareja de Paul Michael lo DESTRUYE con fuerte crítica: "Siempre ha sido mantenido en la vida"

De otro lado, reveló que ahora mantiene "una comunicación vía WhatsApp" con el padre de sus hijos. "Es bastante limitada, solamente por el recojo de nuestros hijos. Lastimosamente soy mamá y él es el papá (...) pero es bien complicado. Con neuronas y con sus cinco sentidos podría darse, pero él es muy comlicado de tener una comunicación", acotó López.

En tal sentido, afirmó que 'Aladino' "pone trabas tras trabas" y explicó en qué consiste la conciliación a la que ambos han llegado. "Él puede ver a sus hijos, de todo el tiempo que él viene aquí (Lima) un solo día y con 48 horas de anticipación y bajo supervisión de una nana mía", indicó.

Pamela López deja en shock al decir que aprueba relación de Christian Cueva con Pamela Franco
Lee también

Pamela López deja en shock al decir que aprueba relación de Christian Cueva con Pamela Franco

Molesta por depósito de Cueva para sus hijos

Pamela López se mostró incómoda al revelar que la pensión de 12 mil soles que deposita Cueva para sus hijos no alcanza para cubrir todos sus gastos. 

"Ese señor no tiene idea de todo lo que sus hijos gastan (...) es el primer abono que recibo, un año manteniendo a mis hijos sola", manifestó Pamela López.

Se concluye que, durante su reciente presentación en el magazine 'América Hoy', Pamela López arremetió contra la cantante Pamela Franco y la culpó de manipular al futbolista Christian Cueva en referencia a las demandas que ha recibido por parte de él. Además, cree que también hay intervención de personas externas a la relación familiar.

Temas relacionados Christian Cueva demandas Janet Barboza Pamela Franco Pamela López Paul Michael

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA