Paolo Guerrero se pronuncia tras rumores de ruptura con Ana Paula y 'likes' a Alondra: "Me pone en aprietos"

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero decidió pronunciarse sobre las polémicas que lo rodearon durante los últimos días, luego de que surgieran rumores sobre una supuesta crisis sentimental con Ana Paula Consorte y llamaran la atención sus interacciones en redes sociales con su expareja, Alondra García Miró. El delantero de Alianza Lima respondió a las especulaciones y buscó aclarar la situación.

La controversia aumentó después de que Ana Paula Consorte viajara a Porto Alegre, Brasil, y compartiera imágenes de su estadía. Este hecho generó comentarios sobre un posible distanciamiento de la pareja, especialmente porque ambos dejaron de seguirse en redes sociales. Sin embargo, Guerrero aseguró que no existe una pelea entre ellos y restó importancia a las señales que generaron dudas.

¿Qué dijo Paolo sobre su relación con Ana Paula?

A esta situación se sumó el revuelo provocado por los likes que el futbolista habría dejado en publicaciones de Alondra García Miró, su expareja. Aunque estas interacciones despertaron todo tipo de comentarios entre los usuarios, Guerrero no se refirió directamente a ellas durante su conversación con las cámaras de un programa de espectáculos. En cambio, centró su respuesta en su actual situación familiar.

Por otro lado, el futbolista también aclaró las dudas relacionadas con el reciente hackeo de sus cuentas de Instagram. Según explicó, sus perfiles fueron vulnerados y esta situación no tuvo ninguna relación con los problemas sentimentales que se le atribuyeron. "Yo ya demostré con pruebas, me hackearon las cuentas de Instagram, me lo hackearon y nada, eso pasa, a todo el mundo le pasa hoy en día", explicó el futbolista para las cámaras de 'Amor y Fuego'.

Asimismo, Guerrero señaló que mantiene comunicación constante con Ana Paula debido a sus hijos y aseguró que, a nivel familiar, las cosas marchan con normalidad. Incluso, ante la posibilidad de volver a encontrarse con la brasileña, dejó claro que espera que ese momento ocurra, descartando así una separación definitiva entre ambos.

"El vínculo con Ana Paula en redes) es un tema que yo lo manejo, yo lo resuelvo y nada (...) Yo creo que en familia estamos todos bien, hablando constantemente por los bebés", sentenció de manera tajante.

De esta manera, Paolo Guerrero intentó poner paños fríos a las especulaciones que surgieron alrededor de su vida privada. Aunque los rumores continúan generando comentarios en redes sociales, el futbolista dejó entrever que mantiene un vínculo cercano con Ana Paula y que las recientes polémicas no representan necesariamente una crisis en su relación.