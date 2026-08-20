Apenas un tercio del presupuesto en prevención de desastres y El Niño se ha ejecutado hasta agosto, según economista

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Gonzalo Manrique, alertó que al cierre de agosto apenas se ha ejecutado un tercio del presupuesto destinado a prevención de desastres.

La cifra, que bordea entre el 34 y 35 %, refleja una brecha preocupante en un contexto marcado por el inminente Fenómeno El Niño y los recientes sismos que han golpeado al país. Manrique explicó que la revisión de los registros de Consulta Amigable del MEF confirma que el gasto en prevención se mantiene rezagado.

"El presupuesto total en prevención de desastres solo se ha ejecutado entre un 35 %, casi un tercio, y ya estamos terminando agosto", señaló.

Regiones más vulnerables

El economista subrayó que los departamentos con menor ejecución son precisamente los más expuestos a riesgos naturales: La Libertad, en el norte donde justamente El Niño golpeará con furia; y Ayacucho, donde hoy se registró un fuerte sismo.

"Entre los que están peor, uno de ellos es La Libertad, que es una de las regiones más vulnerables por el Fenómeno El Niño, y solo ha gastado el 10 %. Otra región, que ha sido noticia hoy por sufrir un sismo, es Ayacucho, que apenas ha ejecutado un 22 %", detalló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el economista senior del IPE, Gonzalo Manrique, señaló que a agosto de este año se han ejecutado apenas un 34 o 35 % del presupuesto general en prevención de desastres. Sobre los departamentos más vulnerables indicó que... pic.twitter.com/r7a4VhRwqH — Exitosa Noticias (@exitosape) August 21, 2026

Un problema estructural

Para Manrique, la baja ejecución no es un fenómeno aislado de este año, sino una deficiencia que se arrastra desde hace varios periodos los diversos gobiernos regionales y las municipalidades.

"En general estamos muy mal en esta actividad de prevención, y no es un problema actual, sino algo que arrastramos desde hace varios años. A las municipalidades y gobiernos regionales les falta este 'chip' de invertir en la prevención para que después de que ocurra el fenómeno El Niño o un terremoto no quedemos sin recursos", enfatizó.

El especialista advirtió que, según diversos expertos, ya sería demasiado tarde para ejecutar el presupuesto en su totalidad debido a la falta de acción del anterior gobierno. La demora en iniciar proyectos de prevención reduce las posibilidades de que las obras estén listas antes de los eventos climáticos previstos para los próximos meses.

Posibles salidas

No obstante, Manrique destacó que aún se pueden tomar medidas focalizadas. Recordó que el premier Luis Galarreta, durante su presentación de la Política General de Gobierno en el Congreso, planteó priorizar las obras con mayor opción de destrabe rápido. Así, lo que podría hacerse es focalizar las obras con más opciones de terminarse pronto y así mitigar el impacto de El Niño y otros eventos, según indicó.

El balance expuesto por el IPE revela una paradoja: mientras el país enfrenta amenazas simultáneas de sismos y del Fenómeno El Niño, los recursos destinados a prevención permanecen subejecutados. Con apenas un tercio del presupuesto utilizado y regiones críticas como La Libertad y Ayacucho en niveles mínimos, la falta de acción se convierte en un riesgo adicional.

La urgencia ahora es doble: acelerar proyectos que puedan concluirse en el corto plazo y replantear la cultura de prevención en gobiernos regionales y locales para evitar que la historia se repita cada año.