"Desde la primera cena pagábamos 50/50": Korina revela que Mario Hart siempre le exigió pagar todo a medias

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira finalmente rompió su silencio tras su ruptura con Mario Hart y terminó revelando que el piloto tenía exigencias económicas muy altas con ella, incluso estando embarazada, ya que siempre pagaron todo 50/50. La modelo venezolana compartió una serie de videos donde contó varios detalles de su relación de casi 10 años con Mario y la dinámica de pagos que él le exigió en todo momento.

Korina y Mario pagaban todo a medias

A través de una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, Korina indicó que era momento de contar su parte de la historia con Mario, ya que sentía que muchas personas estaban sacando conclusiones equivocadas y acusándola sin fundamentos, algo que no iba a seguir permitiendo porque dañaba su imagen.

Una de las primeras confesiones que hizo fue que, desde que empezó a salir con Hart, siempre tuvieron una dinámica de pagos equitativos. Llegó a confesar que incluso en sus primeras citas él le exigió pagar el 50 % de los alimentos que consumían.

"Mario y yo, desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas, pagábamos 50-50 y eso se mantuvo durante todo este tiempo", indicó.

Korina trabajó durante y después de su embarazo

Durante otro extenso video que compartió, la modelo aseguró que los problemas económicos se hicieron evidentes cuando se convirtió en madre, ya que el ex integrante de 'Esto es Guerra' le exigía seguir pagando el 50 % de los gastos que tenían como padres y pareja. Esto la dejó muy desgastada, pues, además de cuidar a sus hijos, debía seguir trabajando como actriz y conductora.

"Trabajaba, pasaba muchas noches sin dormir. Estaba 100 % dedicada a mi hija. Trabajé estando embarazada, trabajé recién dada a luz, llevaba a mi hija para mis grabaciones. Nunca dejé de trabajar porque siempre hubo, por el otro lado, una exigencia económica de mi parte", agregó.

Finalmente, explicó que ella nunca tuvo ningún problema en pagar el 50 % de los gastos que tenían en su hogar, ya que siempre ha tenido la idea de compartir el dinero que gana, mostrándose dispuesta incluso a pagar más si lograba ganar más dinero. Korina recalcó que siempre ha trabajado desde antes de conocer a Mario y que eso le ha permitido obtener solvencia económica durante todos estos años.

"He trabajado desde antes de conocer a Mario, trabajo incansablemente desde que lo conocí, nunca he dejado de tener responsabilidades porque en esta casa, en nuestra familia, absolutamente todo se paga al 50 % ", sentenció.

De esta manera, las declaraciones de Korina Rivadeneira abren un nuevo capítulo en su separación de Mario Hart y ponen bajo la lupa la dinámica económica que mantuvieron durante años. Su relato también evidencia el desgaste que, según contó, enfrentó al combinar la maternidad, el trabajo y una distribución de gastos que considera exigente dentro de su relación.