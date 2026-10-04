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Música peruana de luto

'Pascualillo' Coronado partió a la eternidad: 'El Rey de la Carretera Central' falleció a los 67 años

El cantante de música chicha, 'Pascualillo' Coronado, falleció a los 67 años tras una larga batalla contra el cáncer desde 2024. La noticia de su deceso fue informada por sus familiares mediante un comunicado.

'Pascualillo' Coronado falleció a los 67 años
'Pascualillo' Coronado falleció a los 67 años (Difusión)

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/10/2026

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El cantante de música chicha, 'Pascualillo' Coronado, falleció a los 67 años tras una dura batalla contra una enfermedad oncológica desde 2024. La noticia de su partida fue informada por su familia a través de un comunicado.

Murió el cantante 'Pascualillo' Coronado

El ambiente musical popular peruano se viste de luto luego de que se confirmara el decesoi del intérprete Pascual Coronado, más conocido como 'Pascualillo' y recordado como 'El Rey de la Carretera Central', zona en la que su voz quedó inmortalizada para siempre por los recitales que brindaba allí.

La noticia fue confirmada por sus seres queridos y su empresa promotora mediante un comunicado en sus redes sociales oficiales en la que expresan el sentimiento de dolor por el fallecimiento del artista.

"Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L. e Inversiones Nicolás, junto a su familia y sus hijos, comunican con profundo dolor, pero con el amor y la admiración más grande que él siempre inspiró, el sensible fallecimiento de nuestro amado y entrañable Pascual Coronado, 'Pascualillo', el inolvidable Picaflor de la Carretera Central, Amo y Señor y eterno Rey de la Carretera Central", se lee al inicio del texto.

De acuerdo a lo informado por sus familiares, el considerado uno de los máximos exponentes de la música chicha, recibió tratamiento contra el cáncer desde 20224 y pese a que en una primera etapa logró superar la enfermedad "con ilusión", esta reapareció y él continuó enfrentándola con "entereza y dignidad inquebrantable".

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El último adiós a 'Pascualillo' se realizará este domingo

En el mismo texto, la familia del intérprete de 'Clavelito', 'Traición y Engaño', entre otros más, extendió su agradecimiento profundo a las "infinitas muestras de afectoy las oraciones" que los acompañan en este momento "tan doloroso".

Además, indicaron que "para honrar su memoria, su alegría y el cariño infinito que siempre le han tenido" al cantante por lo que invitaron a quienes "deseen venir a presentar sus respetos y despedirlo como él se merece" al local Angaray, en la entrada de Horacio Zevallos, en la Carretera Central, este domingo, 4 de octubre, desde las 10:00 a.m.

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El ambiente musical se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimientol del cantante del género chicha, Pascual Coronado más conocido como 'Pascualillo'. Así lo informó su familia mediante un comunicado en el que revelan que 'El Rey de la Carretera Central' batalló contra el cáncer desde el 2024.

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