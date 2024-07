Patricio Parodi causa preocupación al compartir impactante mensaje en redes sociales: "Casi no la cuento"

Patricio Parodi continúa acaparando los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a su reciente ruptura con Luciana Fuster. Es así que, en esta ocasión, el chico reality preocupó a sus seguidores al compartir un impactante mensaje en el que dejaba entrever que algo malo le había ocurrido.

A pesar de su inesperada separación con Luciana Fuster, Patricio Parodi ha optado por no referirse al tema y continuar trabajando en el programa conducido por Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Sin embargo, de forma inesperada, el modelo llamó la atención al compartir un mensaje en el que aseguraba que "casi no la cuenta". Esto dejó sumamente asustados a sus fanáticos, quienes no dudaron en cuestionarse por el estado de salud del chico reality.

"Casi no la cuento, felizmente me volví a agarrar, no saben cómo estaba mi corazón", fue el mensaje que escribió Patricio Parodi en sus redes sociales.