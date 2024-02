¡Perú en alto! Lita Pezo finalista en Viña del Mar: "Es una responsabilidad enorme"

29/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lita Pezo llegó a la gran final del Festival Viña del Mar 2024 en la categoría 'Competencia Internacional'. Por segunda noche consecutiva, la joven artista obtuvo el máximo puntaje de la noche y ahora va en busca de la Gaviota de Plata.

La intérprete conquistó al monstruo de la Quinta Vergara con su tema 'Luchadora', y se mostró muy emocionada por la gran acogida que ha logrado en este concurso.

Lita Pezo en la final

Desde Viña del Mar, Lita Pezo se enlazó con Exitosa para contarnos sobre su gran experiencia en esta competencia internacional, en la cual ha conseguido ubicarse en la final.

"Siento una responsabilidad enorme desde que supe que iba a venir al festival, porque la presión era bastante fuerte. Además, nuestros compatriotas que han pasado por este festival han dejado la valla muy alta y de alguna manera te lleva a seguir esforzándote , mejorar mucho para dejar en alto al país, que es lo más importante y mostrar el mensaje de la canción con la que vienes a participar", sostuvo para este medio.

Asimismo, aseguró que no tiene el camino fácil porque los demás participantes también cuentan con un talentos desbordante.

"Desde que pisé por primera vez la Quinta Vergara ha sido un aprendizaje tremendo, mi mayor expectativa era conectar con la gente con mi música y gracias a Dios se ha logrado poco a poco. Estamos en una final, mis compañeros son extremadamente talentosos, y que sea lo que Dios quiera", mencionó.

Habla sobre su tema 'Luchadora'

Lita Pezo agradeció al compositor español José Abraham que escribió este tema especialmente para ella. Resaltó que el también productor ha trabajado con grandes exponentes musicales como Cristian Castro.

"Esta canción es una de las más importantes que he interpretado hasta ahora. Me llega como un regalo del gran maestro José Abraham, un gran compositor que me dio esta canción y la escribió para mi. A través de 'Luchadora' rindo homenaje a todos, porque todos somos luchadores de nuestra propia historia ", contó.

La cantante explicó cómo se siente cada vez que sube a este tremendo escenario, el cual ya es un sueño cumplido.

"Cuando estoy en el escenario, se me viene a la mente, la Lita chiquita de Iquitos, que estaba en festivales, sin pensar a donde la vida y la música la iba a llevar. Ahora estoy disfrutando de todo este proceso, de todo este regalo divino que es motivado por mi sueño y mi familia", finalizó.

Esta noche, Lita Pezo buscará llevarse la Gaviota de Plata en la gran final de Viña del Mar, en la cual compite con el tema 'Luchadora'.