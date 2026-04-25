Peter Fajardo sorprende y sacude la TV: anuncia su retiro definitivo de la producción con inesperado comunicado

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pasado 24 de abril, el productor de televisión Peter Fajardo usó sus redes sociales para lanzar contundente comunicado a sus seguidores y medios de comunicación en general.

El objetivo de este mensaje es dar a conocer una información que ha venido circulando en redes sociales sobre una posible separación de su cargo como productor en programa.

Comunicado a la opinión pública

Sin embargo, lo que aún no era confirmado por ninguna de las partes implicadas, hacía que entre los usuarios se generara más misterio.

Comunicado de Peter Fajardo por su red social Instagram

Por medio de este comunicado, Peter Fajardo menciona que, en medio de especulaciones, su tiempo siendo productor del programa de streaming dirigido por María Pía Copello, ha finalizado.

"Debido a lo que se viene comentando en redes, me veo en la obligación de contarles que se ha cerrado un ciclo para mí, y hoy me toma despedirme de +QTV Network", expresó

Asimismo, en este escrito difundido por Instagram, Fajardo hace hincapié en que esta medida la tuvo que tomar por la presión en las plataformas digitales.

De igual manera, expreso su agradecimiento a las personas que integran el programa.

"Me voy agradecido con cada persona del equipo que confío en mi y puso el alma en este proyecto", afirmó

Próximo productor en el proyecto

Según informaciones en la plataforma X, la persona que reemplazaría el trabajo de Peter sería el ex productor del podcast conducido por Laura Spoya, Gerardo Vásquez, como conocido como "Gerardo Pe" y Mario Irivarren.

El profesional que tomaría el liderazgo sería el productor audiovisual Abneer Robles, que en su momento, logró cifras importantes en el programa "Good Time".

En ese contexto, la salida de Peter Fajardo marca el cierre de una etapa clave dentro del proyecto digital, dejando en evidencia cómo la presión de las redes sociales puede influir directamente en decisiones profesionales de alto nivel.

Su despedida, cargada de gratitud hacia el equipo, refleja no solo el trabajo construido, sino también el impacto humano detrás de la producción televisiva en entornos digitales.

Mientras tanto, el programa se prepara para una nueva fase con la posible llegada de Abneer Robles, quien asumiría el reto de mantener e incluso superar los resultados alcanzados.

Así, el espacio enfrenta un momento de transición que será determinante para su futuro y la respuesta de una audiencia digital que se renueva diariamente y es cada vez más exigente.