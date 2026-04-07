Piero Arenas no tiene prisión preventiva: Abogado de la agraviada afirma que "es una burla a las autoridades"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Piero Arenas está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, ya que fue acusado de abuso sexual y, tras ello, anunció que habían dictado prisión preventiva en su contra. Sin embargo, el abogado de la denunciante desmintió la versión del ex chico reality, calificando esas palabras como una burla a las autoridades y exigiendo que se evalúe la posibilidad de dictarle detención preliminar.

Abogado desmiente la preventiva de Piero Arenas

El fin de semana, el exintegrante de Esto es Guerra utilizó su canal de Kick para contarle a sus seguidores que habían dictado prisión preventiva en su contra, tras ser denunciado por abuso sexual y presunta filtración de contenido íntimo. Incluso se despidió de su familia y de su madre en directo, llegando a derramar algunas lágrimas.

No obstante, en la más reciente edición de Magaly TV, la firme, el abogado de la joven denunciante desmintió la versión de Piero, asegurando que no existe ningún tipo de detención en su contra hasta el momento, lo cual considera necesario luego de presentar todas las pruebas del presunto delito.

"Eso es mentira. Es una burla hacia el Estado y una burla hacia las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado hoy con el Ministerio Público de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento de la Fiscalía hacia el Poder Judicial por detención preliminar" , informó.

Asimismo, aseguró que la defensa legal de la agraviada sí ha solicitado que el amigo de Patricio Parodi sea detenido preliminarmente, aunque la decisión aún está en manos de las autoridades.

"Nosotros sí lo hemos pedido a la Fiscalía y estamos esperando que se resuelva, porque hay evidencia digital abundante que corre peligro de perderse y obstaculizar la investigación. Se cumplen todos los presupuestos de la detención preliminar y, hasta el momento, no se ha dado. Lo peor es que Piero se burla", agregó.

MIMP interviene en el caso Piero Arenas

Tras este polémico y lamentable caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanzó un comunicado en sus redes sociales rechazando toda forma de violencia contra las mujeres.

En ese marco indicaron que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, se contactaron con la joven que denunció a Piero Arenas para brindarle contención emocional y orientación legal desde las primeras etapas del proceso, conforme a los protocolos oficiales vigentes en el país.

"Desde el sector nos mantenemos vigilantes del desarrollo de las investigaciones para que los hechos sean esclarecidos y se sancione a los implicados", se lee en el pronunciamiento del MIMP en su cuenta de X.

Es así que, el caso de Piero Arenas sigue generando controversia y pone en debate la responsabilidad al comunicar procesos judiciales. Mientras no exista una medida oficial, la difusión de información errónea puede afectar la investigación. Las autoridades tendrán la última palabra sobre su situación legal y el avance del proceso.