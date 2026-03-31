Piero Arenas habría ofrecido dinero a joven que lo denunció por abuso sexual: "Para que no lo perjudique"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Piero Arenas se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Marcela Sánchez, la joven que lo denunció por presunto abuso sexual, reveló que después de la difusión de videos íntimos recibió ofertas de dinero para "arreglar las cosas" y no seguir adelante con el proceso legal.

Piero Arenas habría ofrecido dinero a denunciante

Marcela Sánchez, de 19 años, viajó desde Iquitos hasta Lima para formalizar su denuncia contra Piero Arenas, conocido por su paso en Esto es Guerra y como streamer.

Según la joven, tras la circulación de videos íntimos en redes sociales, comenzaron a llamarla para ofrecerle dinero a cambio de que no continúe con el proceso legal.

"Me llamaron ofreciéndome dinero para que arregláramos las cosas, que Piero quiere verme para conversar las cosas, para que me den dinero para que no haga la denuncia y que no lo perjudique", aseguró Marcela Sánchez en Magaly TV, La Firme.

La joven también explicó que su vida se vio afectada profundamente tras los hechos y la difusión de los videos. "Es un daño irreversible que han hecho con mi vida, con mi intimidad", remarcó.

Kingteka está implicado en la investigación

El caso involucra además a otro creador de contenido. Según las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme, Kingteka fue captado observando por la ventana de la habitación donde Piero Arenas estaba con la denunciante, lo que forma parte de las diligencias de la investigación.

"Yo no estaba consciente. Recuerdo que pedí regresar a mi casa, pero mi celular se apagó y no había forma de salir", declaró Marcela Sánchez.

Piero Arenas y su inesperada reacción

Consultado por un reportero de Magaly TV La Firme, Piero Arenas evitó dar una respuesta directa y mostró una actitud esquiva, advirtiendo cuidar sus palabras al estar siendo grabado.

El abogado de la denunciante, Felipe Salas, confirmó que el caso incluye delitos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento y presunto abuso sexual. "Mi clienta decidió llevar el caso por la vía legal porque han vulnerado su dignidad y su derecho a la privacidad", aseguró.

"Acá comete dos hechos, por el cual va a tener que afrontar una sumatoria de penas, el delito más grave tiene 20 años", añadió el letrado´.

Con la denuncia formalizada, los registros audiovisuales y los testimonios recabados, Piero Arenas enfrenta un proceso judicial que podría agravarse si se confirma que ofreció dinero para evitar la denuncia. La investigación continúa, manteniendo al chico reality en el centro de la atención mediática.