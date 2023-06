¿Por qué 'Milechi' lleva ese apodo? Actriz cómica revela el motivo

03/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milechi sigue ganando popularidad en las redes sociales, pues el gran carisma y talento que derrocha en los sketches de "La casa de la comedia" ha hecho que muchas personas la admiren, y durante una entrevista la actriz cómica reveló el motivo por el cual lleva ese particular apodo.

Luis Fernando Purihuamán, es el nombre real de la persona que dan vida a la carismática Milechi, quien reveló que su infancia no ha fácil, pues su madre la abandonó cuando tenía 11 años, y se vio obligada a dormir en las calles, trabajar como soldadora y hasta fue obligada a prostituirse.

¿Por qué le dicen Milechi?

La comediante explicó que ese apodo le llegó de forma muy graciosa, pues todo pasó por la gran afición que tiene por el vóley.

"No sé si te acuerdas que Milett Figueroa tiene un videito por ahí, con una marca de agua, y un día cuando estaba jugando vóley, después de 8 sets, me fui a sentarme a las gradas y saqué mi botella de agua de esa marca, y mis amigos me dijeron: '¿Qué te crees, Milett Figueroa?'", dijo entre risas.

Fue prostituida

En otro momento de la entrevista, la actriz confesó que después de ser abandonada por su madre, tuvo que trabajar como cargadora de cosas, y hasta de soldadora, porque estudió una carrera técnica.

Después de eso, comentó que llegó un momento de su vida en que se vio obligada a dormir en las calles y fue adoptada por una transexual que le brindó hogar, pero que en un momento la llevaba a lugares de diversión nocturno y era ofrecida a hombres mayores.

"Después de escapar de algunas personas, yo me topé con una chica trans, me llevó a vivir con ella, pero prácticamente me estaba haciendo prostituirme, en el sentido que me vestía como mujercita y me iba con ella a los bares para presentarme como carne fresca, ella me ponía con los viejos", confesó a Trome.

Su mamá la abandonó

En la misma entrevista, la compañera de Dayanita reveló que su mamá desapareció sin previo aviso, porque un día despertó y ella ya no estaba.

"Ella no se despidió de mí. Cuando se separó de mi papá se fue a vivir a un cuarto, y yo era apegado a ella. Entonces, de la noche a la mañana, yo desperté, me levanté, la busqué, y no la llegué a encontrar", reveló.

Es así que la actriz cómica, Milechi, ha tenido una vida bastante difícil, y además ya se animó a contar el motivo por el que recibió ese apodo.