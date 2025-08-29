29/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Josimar se encuentra nuevamente en el ojo público, esta vez por la revelación de su 'prima', quien mostró una inesperada prueba de embarazo que rápidamente encendió las redes sociales y generó gran debate. Todo esto sucede mientras él se reconcilia públicamente con María Fe Saldaña, retomando su relación tras polémicas rupturas.

'Prima' de Josimar muestra prueba de embarazo

Verónica González encendió las redes sociales al mostrar un test de embarazo positivo en sus historias de Instagram, acompañado de una canción de Josimar. Pero no fue solo eso: el mensaje que escribió, "La única diferencia entre tú y yo es que yo puedo sola. No necesito que nadie me mantenga", disparó rumores y comentarios de todo tipo.

'Prima' de Josimar muestra prueba de embarazo mientras él se reconcilia con María Fe Saldaña

'Prima' de Josimar muestra prueba de embarazo mientras él se reconcilia con María Fe Saldaña

Los seguidores no tardaron en reaccionar, recordando los episodios pasados donde Josimar fue visto con Verónica González en discotecas y hoteles durante su polémico viaje a Europa.

Audios, mensajes y fotos filtradas aumentaron la controversia, mientras el cantante intentaba mantenerse al margen de los escándalos, alegando que no tuvo ninguna relación con quien presentó como su 'prima'.

Reconciliación entre Josimar y María Fe Saldaña

En paralelo, Josimar confirmó su reconciliación con María Fe Saldaña, demostrando que el romance no terminó pese a la infidelidad mediática. El salsero compartió imágenes desde el Chase Stadium en Florida, donde asistió a un partido de fútbol junto a la 'protagonista' y familiares.

El gesto más reciente fue un regalo que reforzó la unión de la pareja, dejando en claro que Josimar busca reparar su relación y recuperar la confianza de María Fe Saldaña.

¿Y cuál fue el regalo? El portal Instarandula compartió una foto de María Fe posando sobre una lujosa camioneta. Para muchos usuarios, ese detalle habría sido la razón por la que Saldaña decidió dejar atrás la traición de Josimar con la 'prima'. En la imagen, la joven aparece muy sonriente sobre el carrazo.

El conflicto entre Josimar, su 'prima' y María Fe Saldaña muestra que, incluso con reconciliación de por medio, los escándalos no desaparecen. La prueba de embarazo publicada por la mujer mantiene viva la atención del público y demuestra que cada movimiento del cantante sigue generando debate y repercusión en redes y medios.