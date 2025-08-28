Jefferson Farfán está consternado tras liberación de Cri Cri y apelará decisión judicial, según Tilsa Lozano

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano confirmó en La Noche Habla la noticia que tiene preocupada a la familia de Jefferson Farfán sobre la libertad de su primo Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como Cri Cri. La conductora explicó que el exfutbolista está consternado, pero que ya se prepara para presentar acciones legales y apelar la decisión judicial.

Jefferson Farfán apelará, según Tilsa Lozano

La ex 'Vengadora' contó que hacía varios días había escuchado el rumor sobre la liberación de Cri Cri, por lo que se comunicó con el conductor de 'Enfocados' para confirmarlo, y este le aseguró que era cierto, aunque prefirió no dar más declaraciones, ya que sus abogados ya lo habían informado.

"Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas, le mandé un mensaje y pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad, efectivamente me lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema pero que era una noticia que ya se venía escuchando, obviamente que a él sus abogados ya le había informado", comentó.

Tilsa Lozano también relató que, al enterarse oficialmente, se volvió a comunicar con Jefferson Farfán, quien se mostró totalmente afectado por la liberación de su primo Cri Cri.

"Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado", detalló la conductora, enfatizando la gravedad y sensibilidad del caso.

Según Tilsa Lozano , la familia de la Foquita Farfán no se quedará de brazos cruzados y planea apelar la decisión de dejar en libertad a Cri Cri en primera instancia: "Tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar".

Sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, han habido también testigos, que él ha testificado, no quiero mencionar muchos detalles, es un tema muy delicado, pero la familia más cercana está bastante consternada con esta desición pero tengo entendido que esto no se va quedar así y van a apelar", añadió.

¿Qué dijo Cri Cri tras su liberación?

Por su parte, Cri Cri se pronunció brevemente ante los medios, incluyendo Magaly TV, La Firme, y dijo: "Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar". Luego se retiró en su vehículo.

La liberación de Cri Cri ha dejado a Jefferson Farfán visiblemente consternado, y según Tilsa Lozano, no planea quedarse de brazos cruzados. El exfutbolista buscará apelar la decisión judicial.