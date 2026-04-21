¿Ya olvidó a Milett? Marcelo Tinelli tendría nuevo romance con la modelo argentina Rossana Almeyda

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se confirmó hace aproximadamente una semana, generando controversia, ya que había muchos rumores desde hace varios meses. Sin embargo, el conductor argentino parece haber superado a la modelo peruana en tiempo récord, ya que desde hace unos días está siendo vinculado sentimentalmente con la modelo argentina Rossana Almeyda.

¿Quién es Rossana Almeyda, el nuevo amor de Tinelli?

Según diversos medios argentinos, Rossana Almeyda y Tinelli tendrían una relación muy cercana en los últimos días. Ella es una modelo argentina de 45 años que actualmente vive en Miami y ha estudiado varias carreras a lo largo de su vida. También resalta que es una de las mejores amigas de la top model e influencer argentina Pampita.

Los rumores de romance entre el presentador y la modelo empezaron a rondar luego de que este fin de semana Tinelli publicara unas fotos con Ricky Martin tras asistir a su concierto. Quien también compartió imágenes del show en primera fila fue Rossana. Según la prensa argentina, Marcelo habría invitado a la modelo al concierto del boricua. Además, ambos se siguen en redes sociales.

Magaly TV La Firme destapó que Almeyda no es ajena a los titulares de espectáculos, ya que en el 2016 estuvo involucrada en un triángulo amoroso con el tenista Feliciano López, quien en ese entonces estaba casado con Alba Carrillo y fue captado con la modelo tras caer en el Open. Aunque finalmente la relación entre ambos no prosperó.

Cabe resaltar que actualmente Rossana reside en Miami, debido a que se casó con el empresario chileno Pepo Daire, quien actualmente es el esposo de Cecilia Bolocco. Con esta información, los medios argentinos están buscando la forma de probar el romance entre Marcelo y Rossana.

Milett niega romance con pastor Dante Gebel

Hace unos días, la exintegrante del reality 'Bailando' confirmó su separación del presentador argentino Marcelo Tinelli. Esa misma noche, el periodista argentino Mati Vázquez se conectó con Magaly Medina para afirmar que la modelo tendría un nuevo romance.

Sin embargo, ha sido ella misma quien salió al frente para descartar que esté iniciando una nueva relación, ya que desea estar alejada del amor por un tiempo. Además, pidió que no involucren a terceras personas con la intención de dañar su imagen.

"Me parece una vergüenza que quieran meter a terceras personas para embarrarme a mí, no teniendo nada que ver una con la otra, solo con la intención de embarrarme. Yo estoy enfocada en lo mío. Tengo 15 años en la televisión y no es por las puras", declaró a un programa de espectáculos.

Mientras crecen las especulaciones, Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda mantienen silencio sobre su vínculo. Por ahora, todo se basa en indicios y coincidencias, aunque la atención mediática no deja de aumentar tras su reciente ruptura con Milett Figueroa.