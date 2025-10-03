'Puff Daddy' es sentenciado a cuatro años de prisión por cargos relacionados a la prostitución

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sean Combs, más conocido como 'Puff Daddy' o 'P. Diddy', pasará una temporada en prisión. El rapero, productor y empresario estadounidense fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad, además de una multa de 500 mil dólares por cargos relacionados al transporte de mujeres dedicadas a la prostitución.

'Puff Daddy' pidió "misericordia" al juez

Cumpliendo su prisión preventiva, dictada en setiembre del 2024, el descubridor de la leyenda del rap, Notorious B.I.G., en una carta, pidió "misericordia" al juez Arun Subramanian, asegurando haber cambiado. Sin embargo, esto no tuvo efectos en el magistrado, quien aplicó una condena imparcial ante los pedidos de la defensa y la fiscalía.

Carta de Combs al juez Subramanian.

El Tribunal de Nueva York dictó esta sentencia que difiere de los 14 meses que solicitaron los abogados de Combs y los 11 años que exigía los fiscales a cargo. Con esto, los cuatro años de cárcel servirán para que el músico se redima de dos delitos por transportar a mujeres para que ejerzan la prostitución.

"La sentencia requiere enviar un mensaje a los abusadores y a las víctimas, así como a la explotación y a la violencia contra las mujeres de que realmente se rinden cuentas. Hay luz al final del túnel", manifestó el juez Subramanian.

Presente en la lectura de la sentencia, el rapero de 55 años reconoció su responsabilidad en los actos que se le imputaron. Además, pidió disculpas a las dos mujeres involucradas, Casandra Ventura (exnovia), clave en la investigación y otra mujer identificada como Jane. También se disculpó con su madre y sus hijos.

Libre por tráfico de drogas

La condena contra Sean Combs pudo ser más severa si era encontrado culpable de tráfico sexual, liderar una organización criminal y otros dos cargos. en julio pasado. No obstante, Su defensa celebró la absolución de estos cargos, pero no pudieron hacer lo mismo con los dos por trasladar a mujeres, incluida su exnovia, para que se prostituyan.

Por todo lo que se le acusaba, el productor estaba a la expectativa de pasar el resto de su vida en prisión, pero finalmente el juez Subramanian lo descartó. Esto porque la acusación más completa, el de asociación ilícita, que provocó dudas en el jurado y pidió la revisión del testimonio de Ventura.

De esta manera, el rapero Sean Combs, conocido como 'Puff Daddy' o 'P. Diddy', fue sentenciado a cuatro años por cargos relacionados a la prostitución. El también productor y empresario cumplía prisión preventiva desde setiembre del 2024.