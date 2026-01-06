Presidente Jerí anuncia aumento del 50% en propinas para personal de servicio militar

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la ceremonia de saludo protocolar al nuevo comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, el presidente interino José Jerí anunció el próximo incremento de las propinas para el personal del servicio militar, en reconocimiento a la labor de las FFAA.

Adelanta aumento progresivo de propinas a tropas militares

Desde el Patio de Honor de Palacio de Gobierno este lunes, el jefe de Estado destacó el rol insustituible del Ejército peruano en la protección de la integridad territorial. Por ello, reiteró el compromiso del Ejecutivo de "fortalecer el servicio militar" actual.

Ante ello, adelantó que, en los próximos meses, su gestión implementará el aumento progresivo de las propinas de las tropas del servicio militar del país.

"En un primer tramo, el aumento es del 50%. Vamos a elaborar un plan que permita, en el breve plazo posible, se incremente al 100% y luego un plan de mejoras continuas", manifestó.

José Jerí sostuvo que la medida del Ejecutivo se ejecutará de la mano del "fortalecimiento de las capacidades disuasivas" que ejercen las instituciones armadas junto a convenios de cooperación, con el fin de "modernizar nuestra capacidad y armamento",

"No solamente es tener mayor capacidad disuasiva, sino también fortalecer la motivación de quienes prestan el servicio militar a su país. Ese es el compromiso del Gobierno y es lo que va a hacer de ahora en adelante", afirmó.

Jerí anuncia nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Durante la ceremonia de apertura de Año Judicial 2026, llevada a cabo este lunes, el presidente José Jerí adelantó que el Ejecutivo presentará próximamente el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que marcaría un precedente.

"En los próximos días, presentaremos el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la hoja de ruta que nos va a permitir construir un país mucho más seguro para todos", señaló desde el Palacio de Justicia.

Jerí precisó que el Gobierno implementará este documento de manera progresiva y espera que "sea empleado también por quien gane las próximas Elecciones 2026".

El presidente interino afirmó que el nuevo Plan Nacional pretende convertirse una política de Estado para los futuros gobiernos, que dicte los lineamientos a seguir en materia de seguridad ciudadana en adelante.

En ese sentido, reiteró su visión alternativa respecto a las "formas antiguas" para enfrentar la criminalidad, mostrándose a favor de probar nuevas formas de hacerle frente.

