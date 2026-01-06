Donald Trump advierte posible intervención militar de EEUU en Groenlandia: "Lo necesitamos"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Va por más! Tras la exitosa intervención militar aérea en Venezuela que resultó en la captura y encarcelamiento de Nicolás Maduro, el presidente de EE.UU. Donald Trump ha vuelto a expresar su deseo de tomar el control del territorio danés en Groenlandia.

Trump insiste en tomar la isla de Groenlandia

Apenas un día después del histórico operativo "Resolución Absoluta", el jefe de la Casa Blanca reavivó estas especulaciones a bordo del Air Force One, argumentando que buscan el fortalecimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo", declaró a la prensa.

La insistencia de Trump se da a pesar de los llamados de las autoridades de la isla de Groenlandia y de Dinamarca, donde exigen al gobierno federal de Washington respetar su integridad territorial.

Sin embargo, el éxito del operativo ejecutado en Venezuela, que dejó a su pasó aproximadamente 80 personas fallecidas por parte del régimen venezolano, reavivó los temores por parte de la isla danesa, territorio autónomo de Dinamarca que posee una ubicación estratégica en el Océano Ártico.

Trump insiste en que quiere Groenlandia



Trump justifica su interés en Groenlandia por razones de seguridad nacional. Asegura que buques rusos y chinos operan en torno a la isla y cuestiona la capacidad de Dinamarca para garantizar su control.



Copenhague rechaza cualquier... pic.twitter.com/U7imTGIepF — DW Español (@dw_espanol) January 5, 2026

Desde que el inicio del segundo mandato del gobernante estadounidense, este había afirmado en múltiples oportunidades que Estados Unidos "necesita" este territorio, al ser ampliamente rico en recursos. Incluso, confesó que ha decidido descartar el uso de la fuerza para tomarlo.

Trump descarta convocatoria a elecciones en Venezuela

Tras la caída de Nicolás Maduro y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Donald Trump afirmó que su gobierno no convocará elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días, marcando como prioridad "la salud del país".

En entrevista con NBC News este lunes, el mandatario, que anunció previamente que EE.UU. "tomará el control" de Venezuela hasta que se haga "una transición segura", descartó la posibilidad de que los ciudadanos venezolanos voten nuevamente para elegir a un nuevo presidente el próximo mes.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. La gente ni siquiera podría votar. Va a llevar tiempo. Tenemos que recuperar la salud del país", declaró Trump.

De esta forma, el jefe de la Casa Blanca proyecta un proceso de transición en Venezuela a largo plazo, donde Estados Unidos pueda respaldar financieramente a empresas petroleras interesadas en recuperar el sistema energético venezolano.

Según la estimación que dio a conocer durante la misma entrevista, este proceso podría completarse en un plazo menor a 18 meses.

A bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump reavivó especulaciones sobre un posible control del territorio danés en Groenlandia para seguridad nacional.