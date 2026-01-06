María Corina Machado agradece a Trump por caída de Maduro y promete: "Venezuela será el principal aliado de EEUU"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En su primera aparición pública tras la caída de Nicolás Maduro a manos del gobierno de Estados Unidos, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente Donald Trump por las "acciones históricas" ejecutadas contra el régimen chavista.

Promete abrir mercados y dar seguridad a inversión en Venezuela

En entrevista con Fox News, la ganadora del Premio Nobel de la Paz calificó el exitoso operativo militar del pasado 3 de enero como "un gran paso hacia la transición democrática" que permitirá a millones de venezolanos "estar más cerca de la libertad".

"Quiero expresar hoy, en nombre del pueblo venezolano, nuestra profunda gratitud por su valiente visión y las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para comenzar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia", manifestó.

En ese sentido, Machado sostuvo que "un venezolano libre significa un aliado en materia de seguridad" para la misión de Estados Unidos de desarticular estructuras criminales, por lo que prometió convertir a Venezuela en un centro energético abierto económicamente.

🇻🇪🇺🇸 | María Corina Machado:



"Si yo creía que se lo merecía en octubre, ¡imagínate ahora!. Tan pronto como supe que nos habían concedido el Premio Nobel de la Paz, ¡se lo dediqué al presidente Trump! (...) Porque en ese momento creí que se lo merecía. Y mucha gente, la mayoría,... pic.twitter.com/ZdQou1AA8Z — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 6, 2026

"Convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos, en el centro energético de América. Instauraremos el Estado de derecho, abriremos mercados y daremos seguridad a la inversión. Traeremos de regreso a casa a millones de venezolanos que se vieron obligados a huir del país", aseguró.

Machado arremete contra Delcy Rodríguez

Durante la misma entrevista, la opositora se refirió a la recientemente proclamada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como una de las "principales arquitectas de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico". Afirmó que el pueblo venezolano "la rechaza profundamente".

"Es la principal aliada de Rusia, China e Irán. Ciertamente, no es una persona en la que los inversores internacionales puedan confiar", sostuvo.

María Corina Machado también reiteró que retornará a su natal Venezuela "lo antes posible", pues considera sentirse "útil para la causa" luego de más de 16 meses en el anonimato, escondida del régimen de Nicolás Maduro.

La política venezolana recordó que haberle dedicado el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump apenas se enteró que se lo habían otorgado el pasado octubre del 2025, pues consideró que "se lo merecía" y, con el reciente logro alcanzado en Venezuela, lo sostiene aun más.

"Si creí que se lo merecía en octubre, imagínense ahora que ha probado al mundo que sabe lo que quiere. El 3 de enero pasará a la historia como el día que la justicia derrotó a la tiranía. Es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad humana", sentenció.

La líder opositora María Corina Machado prometió que Venezuela será "el aliado más fuerte" de EE.UU. y que abrirá puertas a la inversión, tras agradecer a Donald Trump por capturar a Maduro.