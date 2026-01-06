Cielo Fernández sorprende al público al destapar una cerveza con la boca durante concierto: "¡Achorate!"

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Cielo Fernández rápidamente se volvió tendencia en redes sociales tras sorprender al público al destapar una cerveza con la boca durante un concierto de Corazón Serrano, un momento que generó risas, aplausos y miles de comentarios.

Cielo Fernández destapa cerveza con la boca

Todo ocurrió durante un reciente concierto de Corazón Serrano, cuando Ana Lucía Urbina interpretaba el tema 'Tomando cerveza', canción en la que suele destapar una botella como parte de la coreografía y brindar con el público. Sin embargo, esta vez algo no salió como estaba previsto.

Ana Lucía Urbina recibió una botella completamente sellada y, al intentar abrirla, se dio cuenta de que no podía hacerlo. Durante unos segundos quedó visiblemente desconcertada sobre el escenario, mientras el público observaba expectante el desarrollo de la escena. El momento, aunque breve, amenazaba con romper el ritmo del show.

Fue en ese momento cuando Cielo Fernández, de apenas 19 años, salió al frente para sacar del apuro a su compañera y evitar que el show se detuviera. Sin dudarlo, la ex Son Duke tomó la botella, la llevó a la boca y, usando los dientes como destapador, retiró la chapa en cuestión de segundos.

Su habilidad dejó en shock tanto a sus compañeras de Corazón Serrano como al público presente. Acto seguido, le entregó la cerveza abierta a Ana Lucía Urbina, quien pudo continuar con la canción como si nada hubiera pasado.

La reacción del público fue inmediata. Entre aplausos, risas y gritos, los asistentes celebraron la espontánea acción de la joven cantante, que resolvió el imprevisto de una manera poco común y bastante llamativa.

Reacciones en redes sociales

El video del momento no tardó en circular en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y acumuló miles de reproducciones en cuestión de pocas horas.

Como era de esperarse, el clip generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Algunos tomaron la escena con humor, mientras que otros se mostraron sorprendidos por la destreza de la cantante.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: "Y eso que hace no mucho era menor de edad", "Eso, sin duda, lo aprendió en Son del Duke", "Si hago eso, se me quiebran los dientes" y "El verdadero '¡Achorate, Cielo!'".

Así, Cielo Fernández sorprendió al público luego de destapar una cerveza con la boca durante un concierto de Corazón Serrano, protagonizando un momento inesperado que se volvió viral en redes sociales.