Abogado de Nicolás Maduro no solicitará libertad bajo fianza para el exmandatario de Venezuela

En su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York este lunes, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente de los cargos que se le imputan tras ser capturado en una operación militar estadounidense.

El mismo día, se conoció que el exlíder chavista contrató a Barry Pollack como su abogado para representarlo ante los tribunales, donde es acusado de narcoterrorismo y tráfico de armas. El codiciado letrado cuenta con la firma propia Harris St. Laurent & Wechsler.

Barry Pollack no descarta solicitar libertad bajo fianza

En la primera audiencia, Pollack se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York como la defensa del exgobernante, y afirmó que "no solicitará la libertad bajo fianza por el momento" para su defendido, pero que no descarta hacerlo próximamente.

Asimismo, el letrado de alto perfil cuestionó la "legalidad de la abducción militar" de Maduro, pues indicó que este es el "jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio" de su cargo.

En la nueva acta de inculpación a Maduro y su esposa Cilia Flores, se encuentra involucrado también el hijo del destituido exmandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito". También se incluye a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, y un narco prófugo.

Boceto de la primera audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La fecha de esta audiencia coincidió con una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, el embajador estadounidense Mike Waltz justificó el ataque militar de EE.UU. a Venezuela.

EE.UU. justifica ataque aéreo en Venezuela ante la ONU

Durante la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos justificó la captura del ahora encarcelado líder chavista durante la madrugada del sábado 3 de enero, derivada de bombardeos aéreos en bases estratégicas de Caracas.

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, negó ante la organización internacional que EE.UU. haya iniciado una guerra contra Venezuela y descartó una invasión.

"No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país. Se trata de una operación policial para hacer cumplir la ley y respetar las acusaciones vigentes desde hace décadas", argumentó Waltz.

En otro momento, el diplomático cuestionó a la ONU por tratar a Maduro como un jefe de Estado democráticamente electo, pues aseguró que el operativo fue ejecutado contra "presidente entre comillas" y "narcoterrorista ilegítimo".

"Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de Estados Unidos, por desestabilizar el hemisferio occidental y responsable de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela", sostuvo el embajador.

