Querida actriz de famosas telenovelas pierde la vida trágicamente a pocas horas de celebrar su cumpleaños

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento ha recibido una noticia que ha generado gran impacto y tristeza entre los seguidores de las telenovelas debido a que se confirmó el fallecimiento de una querida actriz que participó en destacadas producciones que dejaron huella en la televisión.

Destacada actriz sufre trágica muerte

La reconocida intérprete escénica turca, Ece Irtem, quien ha brillado en los melodramas de dicho país, los cuales han ganado gran popularidad en Latinoamérica, perdió la vida tan solo horas después de cumplir 35 años en la mañana del último lunes, 15 de junio. Esta noticia ha calado profundo en sus seres queridos,colegas y amigos.

Su deceso fue confirmado a través de las redes sociales por su abogado Uğur Gökkoyun y de acuerdo a los primeros reportes que han difundido diversos medios locales la artista habría sido víctima de "una descompensación", esto mientras se encontraba en su domicilio en compañía de su madre.

Según el comunicado del representante legal de la artista, ella falleció al mediodía en las inmediaciones de su domicilio cuando se encontraba en compañía de su madre y subrayó que "los primeros indicios apuntan a que murió de un infarto" .

"La investigación continúa. El resultado definitivo se aclarará con el informe de la autopsia. Se proporcionará más información al público una vez que se publique dicho informe. Ofrezco mis condolencias a su familia y a todos los que la querían", añadió en el mensaje.

Hay que mencionar que, la estrella de las telenovelas turcas no había manifestado públicamente problemas graves de salud y los detalles exactos sobre si existía alguna condición preexistente se han manejado con sumo respeto por parte de su círculo más íntimo y familiar.

Al conocerse el trágico desenlace de su vida, los medios de comunicación y fanáticos comenzaron a repasar las declaraciones y entrevistas que brindó en las que expresaba, por ejemplo, detalles sobre el futuro de su carrera, el destino y cómo afrontaba los retos que se le presentaban en el camino.

El mensaje del abogado de la actriz Ece Irtem

Ece Irtem: Un ícono de las telenovelas turcas

La actriz nació el 14 de junio de 1991 y desde muy joven se sintió atraída por el mundo del arte aunque fue en su juventud en que se inclinó por las artes escénicas graduándose en la Universidad de Ege.

Poco a poco fue que comenzó a aumentar y perfeccionar sus habilidades y herramientas teatrales para poder llegar a la televisión personificando Kaçak Gelinler el proyecto en el que debutó, ganándose de inmediato el cariño del público por su talento.

En su país es muy conocida, pero en Latinoamérica se había ganado un gran número de seguidores por su participación en el drama 'Sorbete de arándanos' aunque en esta parte del mundo se tituló 'Por un amor'.

Tan solo horas después de haber celebrado su cumpleaños número 35, la estrella de las telenovelas turcas, Ece Irtem perdió la vida en las inmediaciones de su domicilio en presencia de su madre.