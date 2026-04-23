Tragedia tras fuga química en planta de manufactura: Reportan al menos dos fallecidos y más de 30 heridos

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos dos muertos y varios heridos dejó una fuga química en una planta de manufactura dedicada a la recuperación de plata. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Fuga en planta de manufactura: ¿Qué sucedió?

De acuerdo a los primeros reportes, la tragedia se registró en una planta de manufactura cuando una aparente falla generó una fuga química de sulfuro de hidrógeno, el último miércoles 22 de abril. El incidente generó una movilización de servicios de emergencia y obligó a confinar la zona durante más de cinco horas.

El "derrame químico" en Catalyst Refiners, una empresa de recuperación de plata (a partir de residuos de procesos químicos, material utilizado en diversos productos, incluidos componentes electrónicos, películas fotográficas y de rayos X, así como joyería), ubicada en Institute, a 16 kilómetros al oeste de Charleston, estado de West Virginia, en Estados Unidos, generó preocupación.

En una rueda de prensa, funcionarios del condado de Kanawha, entre ellos el comisionado del condado, Ben Salango, y el director de gestión de emergencias del condado, CW Sigman, detallaron que la fuga se produjo cuando los trabajadores preparaban el cierre de las instalaciones llevando a cabo actividades de limpieza y descontaminación.

Durante el procedimiento, una reacción entre ácido nítrico y otro compuesto provocó la formación de gas tóxico, identificado como sulfuro de hidrógeno. "Es una reacción violenta. Cuando los materiales se mezclaron, reaccionaron violentamente y expusieron a los trabajadores", dijo Sigman. "Hay algunos residuos. Podíamos olerlo a sotavento".

Fuga química en planta de West Virginia.

Dos muertos y varios heridos tras fuga química en Virginia

Se reportó que el incidente dejó al menos dos fallecidos y más de 30 heridos, quienes fueron llevados a hospitales como WVU Medicine Thomas Memorial, en South Charleston. Asimismo, se dio a conocer que se emitió una orden de resguardo en el lugar para el área circundante.

Las autoridades indicaron que todas las muertes y lesiones ocurrieron dentro del recinto de la planta. La fuga requirió una descontaminación a gran escala en la que las personas tuvieron que quitarse toda la ropa y ser rociadas. Por su parte, Ames Goldsmith Corp., propietaria de Catalyst Refiners, manifestó que está entristecida por las muertes y que sus pensamientos estaban con todos los afectados y sus familias.

El gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, a través de un comunicado en redes sociales, indicó que al menos tres agencias estatales colaboraron estrechamente con el equipo de Gestión de Emergencias del condado de Kanawha para abordar el incidente químico, y que ya se ha coordinado las operaciones de limpieza.

Governor Morrisey Issues Statement on Chemical Incident in Kanawha County



The West Virginia Department of Homeland Security's Emergency Management Division (EMD), the Department of Health, and the Department of Environmental Protection are coordinating closely with Kanawha... — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) April 22, 2026

Investigan tragedia en planta de Virginia

Finalmente, las autoridades de Virginia, en EE. UU. anunciaron que se inició con las investigaciones respectivas para esclarecer las causas del accidente y evaluar posibles riesgos adicionales en la zona.

Una emergencia se registró el 22 de abril en EE. UU. Al menos dos personas fallecieron y decenas resultaron heridas, tras una fuga química ocurrida en una planta de manufactura en Virginia Occidental. Caso bajo investigación.