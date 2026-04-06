Streamer defendió a su mamá de burlas de seguidores por ser cariñoso con ella: "Bendecido por tenerla"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Recientemente se viralizó en redes una escena en la que un streamer defendió a su mamá de burlas de algunos de seguidores por ser cariñoso con ella. De manera frontal y sin tapujos resaltó el cariño que siente por la mujer que le dio la vida y aseguró que es una bendición tenerla.

Streamer defiende a su madre de burlas

En medio de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, un joven streamer argentino popularmente conocido como 'Carro' se mostró afectuoso y atento con su madre Sin embargo, no contaba con que dicho gesto iba ser mal visto por los cibernautas hasta tal punto de ser blanco de críticas y burlas por parte de algunos.

"Mami no te alcancé a responder, pensé que te habías enojado.Hoy te corté porque fui a hacerlo rápido porque tenía que prender el stream. Ahí te saludan, ¿quieres un mate? está un poco frío, pero ponle una puntuación (...) Te amo, en un ratito voy para allá, besos", se oye expresar al creador de contenido en el video.

Fue así que dicha situación ocasionó que uno de los usuarios que observaba el live del muchacho lo cuestionara si no se sentía demasiado grande para comportarse de forma tan cariñosa con su mamá, y más aún delante de todos lo que abrió un debate sobre las formas de expresar afecto, especialmente entre adolescentes.

Frente a ello, lejos de amilanarse o quedarse callado, 'Carro' respondió con un mensaje claro y directo que conmovió a varios debido a que estuvo cargado de emoción, pero sobre todo por la forma en que buscó que respeten a la mujer que lo trajo al mundo.

"MIra amigo, si vienes acá a meterte con mi vieja, te la vas a agarrar con ella y conmigo. Perdón si no tuviste la oportunidad para que te mime, no me vengas a romper las bo***. Si tú vienes a molestar es porque no tienes mamá amigo. Por suerte tengo la oportunidad y la aprovecho, la quiero mucho. No tengo problema en mostrarlo en ningún lado", señaló.

Los comentarios que recibió el gesto del streamer

El gesto, que incluía palabras de cariño y respeto hacia su madre, generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos lo criticaron, muchos otros salieron a defenderlo, destacando la importancia de normalizar el amor familiar y dejar de asociarlo con debilidad.

"Todas las mamás de este mundo te amamos", "Pibe, eres millonario", "Ya quisieran tener la valentía de mostrar afecto a su mamá", "Que mi hijo me quiera así conadi crezca", "Te amo niño streamer", fueron algunos comentarios.

En tiempos donde la exposición en redes suele premiar actitudes frías o distantes, este caso invita a reflexionar: ¿por qué demostrar afecto sigue siendo motivo de burla para algunos?