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Hugo García sorprende al revelar a qué se dedica tras anunciar que será padre con Isabella Ladera

Tras confirmar que se convertirá en padre junto a Isabella Ladera, Hugo García decidió interactuar con sus seguidores y sorprendió al revelar a qué se dedica actualmente.

Hugo García y su presente lejos de la TV
Hugo García y su presente lejos de la TV (Difusión)

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/03/2026

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La vida de Hugo García atraviesa un momento clave tras anunciar que será padre junto a Isabella Ladera, una noticia que ha venido acompañada de cambios en su rutina y enfoque profesional. En medio de esta nueva etapa, el exintegrante de Esto es guerra sorprendió al revelar a qué se dedica actualmente.

Hugo García y su presente lejos de la TV

Luego de alejarse de la televisión peruana y establecerse en Miami, Hugo García optó por mantenerse cercano a sus seguidores a través de redes sociales. Fue allí donde decidió responder algunas preguntas y contar cómo ha cambiado su rutina tras dejar atrás su etapa en la pantalla chica.

El exintegrante de Esto es guerra explicó que actualmente se dedica principalmente a la creación de contenido digital, actividad que ha ganado gran relevancia en su vida profesional.

"Soy creador de contenido y deportista... pero ahorita más que eso, estoy construyendo algo que me tiene demasiado emocionado. Se vienen unos proyectos que ya quiero poder contarles todo", expresó Hugo García.

Mensaje de Hugo García . Foto: Instagram
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Además, resaltó que también se mantiene activo como deportista, especialmente en el ciclismo, una disciplina que siempre ha sido parte de su estilo de vida.

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Este presente profesional se da en paralelo a una de las noticias más importantes de su vida: su futura paternidad junto a Isabella Ladera.

Incluso, Hugo García ha comentado que esta etapa ha influido en su rutina, señalando que ha sentido cambios en su comportamiento y hábitos, como el cansancio y algunos antojos.

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"Para ser totalmente sincero, cuando les digo que también estoy 'embarazado', no les miento. Tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa), aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más. Es demasiado loco", dijo Hugo.

Hugo García
Hugo García confiesa que el embarazo de Isabella Ladera también lo afecta

Pese a ello, ha destacado el apoyo de Isabella Ladera, quien lo acompaña en este camino y lo motiva a mantenerse enfocado tanto en su salud como en sus proyectos personales.

Así, Hugo García dio a conocer a qué se dedica tras anunciar que será padre con Isabella Ladera, mostrando que su presente está enfocado en las redes sociales, el deporte y nuevos proyectos, mientras afronta esta nueva etapa con ilusión, responsabilidad y muchos cambios personales importantes.

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