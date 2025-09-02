Pamela Franco y su inesperada reacción ante conciliación entre Christian Cueva y Pamela López

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El tema del momento en la farándula peruana volvió a colocar a Pamela Franco en el centro de la atención. Al ser consultada sobre la conciliación entre Christian Cueva y Pamela López respecto al régimen de visitas de sus hijos, la cantante tuvo una inesperada reacción que inmediatamente generó todo tipo de comentarios.

¿Pamela Franco apoya conciliación?

Durante su presentación en un evento, Pamela Franco fue abordada por la prensa y consultada sobre el paso que dieron Christian Cueva y Pamela López para definir el régimen de visitas de sus hijos. La cantante, fiel a su estilo, se mostró a favor del acuerdo pero evitó entrar en detalles.

"Qué bueno, pero la verdad no tengo nada que opinar ahí", respondió cuando le preguntaron sobre el tema. Ante la insistencia del reportero, que le preguntó si consideraba que ya era momento de que los padres se arreglen por el bien de los niños, ella añadió: "Claro, más no puedo opinar porque no me compete".

Pamela Franco solo aseguró que 'Aladino' buscará la manera de ver con frecuencia a sus hijos, ahora que ya tiene un régimen de visitas establecido con Pamela López. "Seguro encontrará la manera", dijo.

Relación de Pamela y Cueva sigue firme

Además de referirse a la conciliación entre Christian Cueva y Pamela López, Pamela Franco se refirió a su relación amorosa con el futbolista. La cantante confesó que su vínculo con el deportista está mejor que nunca y reveló que hace poco viajó a Ecuador para reencontrarse con él.

"Hasta el momento estamos bien y esperamos que todo siga marchando de la misma manera. Espero y espero que él venga, se viene las vacaciones, falta poco", comentó Pamela Franco.

La cantante también se refirió a los desafíos de mantener una relación a distancia, explicando que ambos tienen compromisos laborales que requieren organización: "Él tiene sus cosas, yo también trabajo y sería difícil que él esté aquí y yo viajando. Es algo que complementamos y le damos prioridad al trabajo", señaló.

Finalmente, Pamela Franco evitó referirse a los rumores de la supuesta juerga de 18 horas en la que se vinculó a Christian Cueva junto a otros jugadores del Emelec. "No tengo nada que decir de eso, chicos. Nosotros conversamos de muchas cosas, queda entre nosotros, lo importante es que todo está bien", concluyó con firmeza.

