Pamela López aclara si Pamela Franco verá a sus hijos que tiene con Christian Cueva

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López fue consultada nuevamente sobre la interacción de sus hijos con Pamela Franco, la actual pareja de Christian Cueva. Fiel a su estilo, la influencer habló del tema y reveló si los menores pasarán tiempo con la cumbiambera. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

Hijos de Cueva no compartirán con Pamela Franco

Durante la entrevista con Magaly Medina, Pamela López dejó claro que no permitirá una posible convivencia de sus hijos con Pamela Franco. "No, en este momento no es posible", declaró la hoy influencer.

Según Pamela López, los menores sienten curiosidad y angustia por entender por qué su padre se alejó del hogar meses atrás. "Se mueren por tocarles el tema de por qué se fue", indicó la madre, resaltando el impacto emocional que ha tenido la ruptura en sus hijos.

Frente a esta situación, Pamela López aseguró que su único enfoque es mantener límites claros y garantizar que los niños se sientan seguros mientras se estabiliza la relación con su padre.

Actualmente, Christian Cueva participa en un proceso de terapia psicológica para gestionar las repercusiones de la separación y definir los próximos pasos en su relación paterno-filial.

Pamela López señaló que espera que, una vez culminado este acompañamiento profesional, el futbolista tome decisiones adecuadas que beneficien a los menores.

Comunicación puntual entre Cueva y López

La actual pareja de Paul Michael también detalló cómo es la comunicación con el futbolista en la actualidad. "Su comunicación es muy puntual, nos referimos como Sra. López y Sr. Cueva. No hay forma de que él las redacte de otra manera", explicó, subrayando que la interacción se limita estrictamente a temas relacionados con los hijos.

En cuanto al acceso de los menores a redes sociales, Pamela López aclaró que no tienen celular ni ven plataformas como YouTube, evitando así que se expongan a comentarios sobre la vida personal de su padre.

"Ellos solo graban contenidos, sin involucrarse activamente en las redes", indicó, aunque reconoció que en los primeros días posteriores a la separación los niños llegaron llorando a casa tras escuchar comentarios sobre Christian Cueva. Hoy, aseguró, la situación está controlada y no se han producido nuevos incidentes de exposición mediática.

La reciente entrevista de Pamela López dejó en claro que sus hijos no compartirán tiempo con Pamela Franco. La madre de los menores enfatizó que su prioridad es la protección y bienestar de los niños, así como mantener límites claros tras la separación de Christian Cueva.