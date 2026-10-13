Ricardo Arjona obsequia auto a su histórico taxista mexicano y escenógrafo

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/10/2026
No cabe duda que Ricardo Arjona ha ganado gran reconocimiento a nivel mundial con sus canciones de amor, desamor y situaciones que pasan en la vida cotidiana. Sin embargo, ha atravesado anécdotas que han marcado su vida como aquella vez que conoció al conductor mexicano que se convirtió a su escenógrafo.
Ricardo Arjona sorprende a chofer
A lo largo de la trayectoria del intérprete de "Señora de las cuatro décadas", México ha sido uno de los países más importantes para él no solo por el gran número fanáticos que tiene ahí sino que también por las amistades que ha ido construyendo desde sus primeros años en la industria musical uno de ellos es 'Pocho'.
El hombre en mención era un taxista al que conoció desde hace muchos años cuando requirió de sus servicios tras una visita al citado país y recientemente Arjona se encontró con él tras su retorno a tierras aztecas . Juntos recordaron como se conocieron y que inclusive el conductor llegó a ser parte de su staff.
"Para nosotros regresar a México es una celebración, para nosotros tú eres una celebración. Yo te conocí en esta área hace muchos años. 'Pocho' era taxista y yo paré un taxi en esa esquina. Ahí te conocí, se hizo escenógrafo mío 8 giras, pero 'Pocho' lo corrige: "12 giras". Arjona sorprendido señala: toda la vida. Se me había olvidado de qué color era tu taxi yo pensé que era verde, pero no, era de los amarillos", expresó el artista guatemalteco.
De pronto, el cantante saca de su bolsillo unas llaves y se las entrega a su entrañable amigo que las coge sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo. "Decidimos hacerte un homenaje y eso es para ti", le dijo Arjona a 'Pocho'.
El amigo del artista se mostró sorprendido porque frente a él lo esperaba un automóvil de color amarillo de la marca Volkswagen que tenía un lazo color rojo a modo de regalo.
Una amistad de años
La historia de 'Pocho' y Ricardo Arjona inició cuando todavía trabaja como taxista en México. Pese a que no se ha brindado mayores detalles sobre su primer encuentro, dicha coincidencia terminó convirtiéndose en una amistad que se ha prolongado durante años.
Su relación profesional fue creciendo hasta que tuvo la oportunidad de colaborar en las giras que realizaba el oriundo de Guatemala, en las que se ha desempeñado en el área de escenografía.
Es así que, Ricardo Arjona sorprendió a su amigo mexicano 'Pocho', quien se convirtió en su histórico taxista en México y su escenógrafo en más reciente visita al país norteamericano. Le obsequió un auto como homenaje por su entrañable amistad a modo de afecto.