George Forsyth y Sonia La Torre anuncian que serán padres por segunda vez: "Gran regalo de la vida"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Tremenda sorpresa dieron George Forsyth y Sonia La Torre a toda su comunidad! La pareja decidió compartir la feliz noticia de que se convertirán en padres por segunda vez mediante una tierna foto familiar publicada en su cuenta de Instagram.

George Forsyth anuncia segundo bebé

Para revelar la noticia, George Forsyth y Sonia La Torre publicaron una tierna imagen junto a su primera hija, quien aparece sosteniendo una ecografía. El detalle no pasó desapercibido y dejó claro que los esposos se preparan para recibir a un nuevo integrante en casa.

Junto a la foto, la pareja acompañó el anuncio con un breve, pero emotivo mensaje que refleja la felicidad que atraviesan en esta nueva etapa familiar. "Nuestro segundo gran regalo de la vida", escribieron en la descripción de la emotiva publicación.

La noticia generó diversas reacciones entre quienes siguen de cerca la vida familiar del exalcalde de La Victoria y la ingeniera industrial cajamarquina. Con esta publicación, ambos compartieron públicamente la emoción de convertirse nuevamente en padres.

Su historia de amor familiar

La relación entre George Forsyth y Sonia La Torre dio un importante paso el 25 de noviembre de 2023, cuando contrajeron matrimonio civil en una ceremonia privada realizada en el Club Hípico Peruano.

Aunque el enlace se desarrolló de manera reservada, algunas imágenes fueron compartidas posteriormente por los invitados de la boda. En 2025, la pareja recibió a su primera hija, con quien ahora protagoniza la foto que anuncia la llegada de su segundo bebé.

Seguidores celebran la noticia

Como era de esperarse, la publicación de George Forsyth y Sonia La Torre se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones. Varios usuarios celebraron la gran noticia y les desearon lo mejor en esta nueva etapa.

"Un nuevo bebé, una nueva historia de amor que comienza ¡Felicidades!", comentó una seguidora. Otros mensajes también expresaron su alegría por la pareja: "¡Felicidades! ¡Qué emoción! Los quiero".

Asimismo, una persona les deseó una "lluvia de bendiciones", mientras que otro usuario escribió: "Felicidades George Forsyth y Sonia La Torre, qué bella noticia. Muchas bendiciones".

Las influencers también se sumaron a las felicitaciones. Fabianne Hayashida comentó: "¡Me muero de amor! ¡Felicitaciones!", mientras que Romina Lozano escribió: "¡Felicidades, bebita! ¡Qué noticia tan linda!".

Así, George Forsyth y Sonia La Torre compartieron la llegada de su segundo bebé con una tierna foto familiar y recibieron numerosas muestras de afecto tras anunciar que su familia crecerá nuevamente.