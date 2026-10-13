Christian Cueva y Pamela Franco ya piensan en la Navidad y lanzan su marca de panetones

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A poco más de dos meses para la llegada de la Navidad, los emprendimientos ya se encuentran preparando sus productos para ofrecer al público. En medio de ello, Christian Cueva y Pamela Franco han sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su marca de panetones.

Christian Cueva y Pamela Franco presentan su negocio de panetones

El último lunes, 12 de octubre, el futbolista de Sport Boys y la cantante de cumbia presentaron en sociedad su nuevo negocio a través de sus redes sociales mediante un video en el que se mostraron contentos en este nuevo proyecto juntos.

La mediática pareja dio a conocer el panetón 'Mi Cholito' con el que se suman a todos los peruanos e inclusive artistas que apuestan por el tradicional pan dulce que se come tradicionalmente en época navideña.

En el material audiovisual se oye a la intérprete de "Dile la verdad" expresar con entusiasmo: "Estamos contentos y queremos compartir con ustedes una noticia espectacular. Si se trata de Navidad, se trata de compartir" y acto seguido tomó la palabra el autodenominado '10 del pueblo': " Compartir en familia, estamos contentos porque esta Navidad ustedes y nosotros vamos a compartir con el mejor panetón ¡Mi Cholito!".

Además, revelaron que ya su flamante producto navideño ya se encuentra disponible para las ventas y que solo deben llamar al teléfono que brindaron. Un dato curioso es que como parte del logo de la marca aparece el exseleccionado de la Blanquirroja en caricatura vestido con un poncho y chullo.

Fans de Pamela Franco responden a Pamela López tras burlarse de ellas

Pamela López se encuentra en el ojo del huracán luego de que se burlara de las fans de Pamela Franco durante el programa de streaming 'Vale Todo' a quienes calificó de "clandestinas".

Pero tras dicho comentarios las denominadas 'Pinky's de Pamela Franco Oficial' se pronunciaron y rechazaron las expresiones de la madre de los hijos de Christian Cueva mediante un comunicado.

"No somos clandestinas ni aceptamos insinuaciones que pretendan denigrar por apoyar a nuestra artista. Somos mujeres que merecemos respeto y no permitiremos que se normalicen las burlas, el señalamiento ni el maltrato psicológico hacia nosotros", manifestaron.

Es así que, Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron a sus seguidores de las redes sociales con la presentación de su nueva marca de panetones a la que han llamado 'Mi Cholito' y en cuyo logo aparece el actual jugador del Sport Boys caricaturizado vistiendo un poncho y chullo.