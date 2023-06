Ricardo Mendoza celebra cumpleaños de Rosalía Franco mientras su novia está de viaje

¡Celebración por partida doble! El comediante y conductor de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza, volvió a ser captado con la modelo venezolana Rosalía Franco, en un karaoke celebrando su cumpleaños, mientras que su novia oficial, Alicia Aparcana se encontraba en Arequipa festejando su propio onomástico.

El programa de "Magaly TV: La Firme" fue contactado por el chismefono para descubrir al comediante en un karaoke de Miraflores celebrando a lo grande con quien mantiene una relación abierta. Según las investigaciones realizadas por los 'urracos' de Magaly Medina, el comediante habría mandado a cerrar el local para su uso exclusivo y celebrar de forma íntima a Rosalía Franco.

Con decoraciones de "Barbie", Ricardo Mendoza no dudó en demostrar su talento oculto para el canto e interpretó el tema 'Olvídala' del grupo Binomio de Oro.

"Mira que tú jugaste a los amores cuando eras todo en sus miradas, yo sé que le falté, debo pagarle pero que me perdone", fueron algunas de las letras que cantó a viva voz y con gran sentimiento durante la celebración del cumpleaños de Rosalía, quien lo veía muy enamorada, mientras que su novia oficial festejaba en el Colca con un par de amigas.

Según la conductora del programa de espectáculos, Magaly Medina, el video fue enviado por amigos cercanos de Rosalía Franco para que la novia oficial se entere.

"Estas imágenes no son de mis investigadores, estas imágenes nos llegan a nosotros a través del chismefono. (...) Alguien de adentro tuvo que haberlo grabado, alguien de su grupo y, no creo que sea de él, sino de ella que nos lo ha hecho llegar, ¿y por qué? Porque si quieres conservar una relación en la clandestinidad y no quieres que la novia de él se entere, le dices a todos que sea privado. (...) Pero según lo que hemos podido investigar, quería que la pareja oficial de Ricardo se entere de la celebración", comentó Magaly Medina.