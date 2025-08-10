Maluma reprende a seguidora que llevó a bebé de un año a su concierto: "Un acto de irresponsabilidad"

10/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para nadie es un secreto que Maluma es uno de los artistas latinoamericanos con más éxito en los últimos años. Esta vez, el colombiano se encuentra en México realizando una serie de presentaciones como parte de su gira +Pretty+Dirty World Tour.

En el país azteca, el nacido en Medellín fue protagonista de diversos incidentes que se han convertido en viral en las redes sociales. Uno de los más comentados en las últimas horas fue el ocurrido con una seguidora que acudió al Palacio de los Deportes de Ciudad de México para escuchar lo mejor de su repertorio.

Maluma regaña a seguidora que llevó a un bebé a su concierto

Mientras hacia una pausa para hablar con sus fanáticos, Maluma se percató de la presencia de una de sus fans la cual se encontraba con un pequeño bebé en brazos. De inmediato, el rostro del cantante cambió evidenciando su incomodidad por lo que estaba presenciando.

El colombiano le preguntó a la mujer sobre cuánto tiempo tiene su bebé a lo que respondió que menos de un año. El reguetonero inició una reprimenda contra la joven por exponer al menor a un evento de este tipo.

"Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año ¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo", inició.

Maluma siendo responsable regañando a unos padres por llevar a un bebé de un año a su concierto es algo que no me esperaba ver. Bien por él.



También habrá que ver porqué los organizadores permiten esto.pic.twitter.com/j9BBCbLPIv — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 10, 2025

Llamado a la conciencia

Con el respaldo de los miles de asistentes a su concierto, Maluma continuó con su relato y acusó a la joven de irresponsable. Finalmente, el de Medellín hizo un llamado a la conciencia no solo a la mujer, sino a todo el público que fue a verlo.

"La verdad, la verdad, qué pesar, eso, eso, eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un, un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente", finalizó.

De esta manera, Maluma reprendió a una seguidora que asistió a su concierto con un bebé de menos de un año. El reguetonero lamentó la conducta de la mujer y que el niño sea expuesto al bullicio de su show.