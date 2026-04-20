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Viaje confirmó la reconciliación

Said Palao regresa de España y REAFIRMA su relación con Alejandra Baigorria llamándola "ESPOSA"

Tras su regreso al Perú luego de un viaje por Europa junto a Alejandra Baigorria, Said Palao evitó profundizar sobre su relación y las recientes polémicas, pero dejó en claro que su vínculo sigue firme.

Said Palao regresa de España y llama "esposa" a Alejandra Baigorria
Said Palao regresa de España y llama "esposa" a Alejandra Baigorria Composición Exitosa

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/04/2026

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El regreso de Said Palao al Perú no pasó desapercibido. Luego de su viaje por Europa junto a Alejandra Baigorria , el exchico reality fue interceptado por la prensa en el aeropuerto, donde evitó dar mayores detalles sobre su relación tras la polémica generada por el ampay en Argentina. Pese a la insistencia de los reporteros, Palao optó por mantener una postura firme y reservada. 

"Yo ya hablé en su momento, no tengo más que decir; igual agradezco que estén aquí en el aeropuerto. Mil disculpas, no puedo declarar", expresó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el chico reality abandonó el lugar a bordo de un vehículo registrado a nombre de Baigorria, lo que reforzaría la versión de que la relación entre ambos continúa, pese a las controversias recientes.

Said Palao reafirma su relación con Alejandra Baigorria

Lejos de entrar en detalles sobre su vida personal, Said Palao fue enfático al señalar que los problemas de pareja deben manejarse en el ámbito privado. Ante la presión mediática, el modelo reiteró su postura con un mensaje directo.

"Las cosas que tengo que decir, las digo en privado. Yo ya hablé en su momento, ya di mis declaraciones (...) Chicos, las palabras se dan en privado, no en televisión; los problemas se resuelven en privado", sostuvo con firmeza.

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Asimismo, agregó que, aunque la situación se hizo pública, considera fundamental preservar su intimidada. Palao marcó distancia de cualquier intento por exponer más detalles de su relación.

"Entiendo que ha sido público, pero tengo derecho a la privacidad", remarcó.

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Said Palao utiliza el auto de Alejandra Baigorria

El programa comprobó que Said Palao utilizó el auto de Alejandra Baigorria al llegar al Perú tras su viaje por Europa junto a la "Gringa de Gamarra". Por la placa de la unidad, se detectó que es de propiedad de la empresaria.

Palao también aprovechó para destacar el apoyo que ha recibido su pareja, quien ha sido blanco de críticas tras su reconciliación. Sin entrar en polémicas, el chico reality se mostró agradecido por las muestras de respaldo hacia la empresaria.

"Agradezco el interés y el apoyo que le brindan a mi esposa; eso sí me gusta bastante y solo eso. Ya hacer descargo es innecesario", señaló, evitando alimentar el escándalo mediático.

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Este hecho se sumó a las señales que evidencian la cercanía entre ambos tras el viaje. Aunque el chico reality evitó referirse directamente a las críticas surgidas por su comportamiento en el extranjero, reiteró que no considera necesario dar más explicaciones públicas.

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