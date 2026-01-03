¿Qué es la Delta Force?: La fuerza de élite de Estados Unidos que capturó a Nicolás Maduro en "operación quirúrgica"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La intervención militar estadounidense a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habría sido liderada por Delta Force, unidad de operaciones especiales de los Estados Unidos aerotransportada del Ejército que tiene en su historial actuaciones centradas en objetivos de alta prioridad.

¿Qué es la Delta Force?

El primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta del Ejército de Estados Unidos (1.er SFOD-D) es en la actualidad una de las unidades de operaciones de primer nivel especializada en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes, redadas de acción directa, recopilación directa y guerra irregular.

Nació en 1977 replicando el modelo del SAS británico, de la mano del coronel Charles Beckwith y este sábado 3 de enero habría marcado un hito en la historia de Venezuela, debido a que según la cadena de televisión CBS, citando a funcionarios norteamericanos, ha liderado la operación de captura del líder chavista en la ciudad de Caracas.

Los medios han apuntado a que sobre los cielos de la capital de Venezuela y otros puntos cercanos que fueron atacados hoy en la madrugada sobrevolaron helicópteros de ataque Apache y también los Chinook, helicópteros que Delta Force utiliza habitualmente como transporte.

Esta fuerza de élite de Estados Unidos se caracteriza por 'operaciones quirúrgicas' y se encuentra conformada por los más altos equipos de élite norteamericanos como seals, rangers, marines, entre otros. Sus procesos de reclutamiento son conocidos por su extrema dureza.

Cuentan con operaciones destacadas entre las cuales resalta la captura y muerte del líder del Estado Islámico, Abuk Bakr al-Baghdadi, en Siria, en el año 2019. Además, han realizado numerosas intervenciones en Oriente Medio y países árabes. Asimismo, brindaron apoyo táctico para dar con el paradero y lograr la pronta captura del 'Chapo' Guzmán.

La 'operación quirúrgica' desarrollada en Venezuela

De acuerdo a informes internacionales, la detención de Nicolás Maduro se habría registrado a las 2 de la madrugada (hora local), cuando Estados Unidos bombardeó estrastégicamente en Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota.

La hipótesis que se maneja es que la unidad construyó una réplica exacta de la residencia de Maduro Moros en la que entraron para capturarlo junto a la primera dama venezolana.

Es así como, de acuerdo a la cadena de televisión CBS, la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habría estado liderada por la Delta Forece, una de las unidades de élite del Ejército de los Estados Unidos especializada en objetivos de alta prioridad.