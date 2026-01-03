RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ecuador se suma a Perú y restringe el ingreso a su territorio de venezolanos ligados al régimen de Maduro

El Gobierno de Ecuador restringió el ingreso a su territorio de venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, medida que también adoptó el Perú.

03/01/2026

La Cancillería de Ecuador informó mediante un comunicado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, ha decidido restrigir el ingreso a su territorio de ciudadanos venezolanos que estén ligados al régimen de Nicolás Maduro.

Ecuador restringe ingreso de venezolanos ligados al régimen de Maduro

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha anunciado como nueva medida la restricción migratoria para el ingreso al territorio ecuatoriano de ciudadanos venezolanos ligados al régimen del líder chavista, tras su captura suscitada en la madrugada de este sábado 3 de enero, en la que también se detuvo a su esposa, Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador recurrió esta noche a sus redes sociales oficiales para emitir una misiva en el que brinda mayores detalles de esta nueva norma que han adoptado.

Noticia en desarrollo...

