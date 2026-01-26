Samahara Lobatón aún vive con Bryan Torres pese a agresión, revela abogado de Melissa Klug

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En exclusiva con Exitosa, el abogado de Melissa Klug, Benji Espinoza, mencionó que Samahara Lobatón aún vive con Bryan Torres, pese al episodio de agresión del que fue víctima. Señaló que su patrocinada presentará una serie de recursos legales para lograr que Torres vaya a la cárcel.

Samahara Lobatón vive con Bryan Torres

El paradero de Bryan Torres ha sido revelado. Según el abogado Benji Espinoza, defensa legal de Melissa Klug, él y Samahara Lobatón continúan viviendo juntos.

"Samahara está en un estado de negación", precisa el abogado. Además reveló que la influencer se encuentra en un estado de aislamiento familiar. "En ese estado no va haber ninguna colaboración", reveló.

"Samahara está obstruyendo la investigación, no quiere que se sepa la verdad. Está en un estado de negación, en un estado de control porque está viviendo con Bryan", reveló.

Espinoza indicó que cuando se le pidió que declare, ella guardó silencio. Además, aún no pasa el examen psicológico a pesar que se lo han solicitado.

Señaló que cuando las autoridades llegaron al domicilio de Lobatón para declarar contra su agresor esta indicó que "no porque están mis hijas". Sin embargo, "fue a la Policía, no estaban sus hijas y guardó silencio".

El abogado precisa que la influencer no se reconoce como víctima. Recientemente las declaraciones de la influencer indicaron que "no se ahoga en un vaso de agua" por sus hijos.

"Samahara ve a su mamá como su enemiga"

Ante la revelación, Melissa Klug afirmó que descansará hasta alcanzar justicia por el acto de violencia contra su hija. Por ello, el abogado señaló que el video es "una prueba directa" del acto de agresión propiciado por Bryan Torres.

El acto de agresión habría ocurrido el 1 de diciembre del 2025, video que fue revelado en enero de 2026. Tal evidencia fue presentada por la 'Blanca de Chucuito' ante las autoridades.

Sin embargo, tal accionar ha sido mal visto por Samahara quien ha cuestionado a su madre "por hacer show" producto de este acto de agresión. Ahora, vería a Klug como su enemiga.

"Está en un estado de negación como pasa con muchas víctimas de violencia de género. Está en un estado de aislamiento familiar, ve a su mamá como su enemiga, cree que la mamá quiere quitarle a sus hijos", indicó.

La defensa legal de Klug han solicitado ser parte perjudicada del acto de agresión. Sin embargo, la Fiscalía a excluido a la madre de la investigación. "Estamos reclamando se considere a Melissa para que pueda participar de la visualización del video", indicó